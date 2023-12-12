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「妳是不是外面有男人！」他疑妻紅杏出牆 一刀刺死妻子遭押

聯合報／ 記者陳恩惠曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪僑愛地區上周五凌晨2點發生殺妻命案，57歲曾姓男子懷疑妻子外遇，憤而持刀殺了她。記者陳恩惠／翻攝
桃園市大溪僑愛地區上周五凌晨2點發生殺妻命案，57歲曾姓男子懷疑妻子外遇，憤而持刀殺了她。記者陳恩惠／翻攝

桃園市大溪區上周五（8日）凌晨發生殺妻命案！57歲曾姓男子疑因懷疑年齡小他13歲的胡姓妻子紅杏出牆，大半夜要出門，2人夜半時分為此起爭執，詎料，曾男氣極敗壞地手持水果刀阻止，當場刺中妻子心臟致死，桃園地檢署檢察官連夜複訊後，本月9日中午依家暴殺人罪向桃園地院聲請羈押獲准，承辦檢察官徐明光昨也會同法務部法醫研究所進行解剖，釐清死因，初步檢視確實是一刀刺進心臟斃命，本案也將列入國民法官參審案。

據了解，曾姓男子曾有過婚姻，死者胡女是他的二婚妻子，夫妻倆與前段婚姻兒子分別為11歲及年約4歲孫女同住於大溪區介壽路僑愛地區某棟有小庭院的平房裡。曾男近來疑似精神狀況不佳，常出現有幻聽幻覺的景象，家人為此也曾帶他到醫院就醫，但經醫生初步評估，一切似乎都沒問題，也沒有精神耗弱狀況。

據悉，曾男上周五凌晨2點，見妻起床上廁所，誤以為妻子大半夜要外出，為此也起床質問妻子「妳要去哪裡？妳是不是外面有男人！」妻子因遭誤會生氣，雙方因此起口角爭執，曾男氣壞了，竟然衝到廚房拿水果刀，然後朝著妻子的心臟部位刺去，連整隻刀子都沒入人體，妻子當場倒下，沒了呼吸心跳。

曾男犯案後，嚇得趕緊叫醒睡夢中的11歲大孫女，要她趕快打119求救，而曾男一度也企圖拿刀自戕未果，當救護人員趕抵發現胡女OHCA，立刻通報警方並送醫，大溪警方到場將曾男逮捕，由於家中發生巨變，曾男的2名孫女嚇得大哭，警方也聯繫曾的兒女回家處理，全案正由檢警偵辦中。

桃園 婚姻 檢察官

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