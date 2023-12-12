統戰介選？彰化和美里長涉被招待到中國旅遊 檢方聲押

總統大選在即，卻傳出中國大陸招待多名縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，彰化地檢署接獲情資查緝，昨天搜查彰化縣和美鎮何姓里長住所等處，傳訊22人到案說明，訊後依違反選罷法和違反反滲透法將何男聲押，其他人訊後請回。

彰檢選舉查察執行團隊主任檢察官王銘仁、檢察官姚玎霖指揮彰化縣調查站、彰化縣警局刑警大隊、和美分局、員林分局、移民署彰化縣專勤隊偵辦何姓里長等人接受招待到中國旅遊，涉嫌違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法，昨天搜索3處，並通知相關人員共22名到案說明。

檢察官認為何姓里長涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢則均請回。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，「反滲透法」第4條規定任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為，違反者處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金；同法第7條之規定，因此而犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章之罪者，更可加重其刑至二分之一。

彰檢也呼籲，對於涉有前開違法行為者，定強力嚴查速辦以杜絕不法，全民共同乾淨選舉、避免境外勢力介選，才能真正落實民主。

何姓里長為彰化縣村里聯誼會總會長、中國國民黨21全代會黨代表，傳出被以涉入統戰介選查辦，讓地方一片嘩然，有地方人士稱，地方里長與民眾到中國進行交流行之多年，並非首次，卻在大選前被查辦，也引發爭議。

據了解，中國重慶市台辦日前分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，傳出是企圖進行統戰影響下月台灣總統選情，傳出有彰化縣和美、竹塘等鄉鎮里長帶鄉民約三百人到中國旅遊，團費僅1萬6千元。