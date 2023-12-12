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南檢聲押11名詐騙嫌犯全被駁回 高分院撤銷發回地院更裁

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向台南地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，引起檢警議論。圖／本報資料照片
台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向台南地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，引起檢警議論。圖／本報資料照片

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回。檢警認為被告傳教戰守則給群組成員應對檢警詢問，有串證之虞；女法官竟認為被告這麼做合於常情，讓檢警傻眼；承辦的女檢察官對此裁定結果相當錯愕，11月24日提出抗告後，台南高分院12月1日撤銷原裁定發回，台南地院訂於12月20日重裁。

台南檢警獲報，向某公司購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入投資平台，投資款項卻要不回來，計有11人依涉詐欺取財及洗錢罪嫌，11月22日向法院聲押而遭駁回，南檢11月24日提出抗告後，台南高分院12月1日撤銷原裁定發回，台南地院訂於12月20日重裁。

檢警舉證詐欺集團上層傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則，有串供之虞；女法官卻裁定認為要求成員須謹慎陳述，符合常情，引發討論。

據調查，專案小組提出該集團加密貨幣金流分析報告外，成員間通訊軟體對話提及人頭帳戶提款卡時，以詐欺集團行話「車」代稱，該公司如正派合法幣商公司，何以不使用公司帳戶，而須使用成員個人帳戶收款。

同時，上層以通訊軟體傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署…」。專案小組認為蒐證齊全，且認集團成員涉嫌重大，且有串供之虞，向法院聲押而遭駁回。

台南地院裁定指出，被害人向該公司購買泰達幣，但無法排除該集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項的可能。且認該加密貨幣金流分析報告，仍難證明被害人購買的泰達幣來源，是詐欺集團的電子錢包等。

台南 詐欺 泰達幣

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