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灌水、下體通電！鄭性澤控警察刑求提告國賠165萬 最終判決結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鄭性澤。圖／聯合報系資料照片
鄭性澤。圖／聯合報系資料照片

男子鄭性澤被控21年前在台中市豐原十三姨KTV槍殺刑警蘇憲丕，判死刑定讞，2017年再審判無罪確定，獲冤獄賠償1728萬餘元；鄭性澤以被警察刑求為由，提告要求台中市警局豐原分局國家賠償165萬元，最高法院判鄭性澤敗訴，警局免賠確定。

2002年1月5日，鄭性澤與羅武雄等人在KTV喝酒，席間羅持槍朝天花板射擊，警方到場後爆發警匪槍戰，羅、蘇中彈身亡，鄭被控殺人等罪，2006年判死刑確定。檢方2016年以發現新事證為由提出再審，隔年認定鄭開槍殺人的事證不足，改判無罪，最終因檢方未上訴而確定，鄭因4322天冤獄，獲賠1728萬餘元刑事補償。

鄭性澤2020年間再指控豐原警分局員警在案發時蒙住他的雙眼，用毛巾覆蓋口鼻，並以清水澆濕毛巾是他無法呼吸，再脫下褲子在他生殖器前端、拇指前端通電刑求，使他簽下不實的自白書，請求國賠165萬元。

台中地院一審認定鄭未提供遭毛巾掩住口鼻後灌水、電擊生殖器、拇指等刑求事證，歷審審理也未侵害鄭訴訟權等權利，判鄭性澤敗訴。

台中高分院二審認定鄭性澤自白是遭刑求，但鄭2002年間已知受損害，卻在2020年才提出國賠請求，全案已過請求時效，歷審合議庭審理也未妨害鄭訴訟權，再判鄭性澤敗訴；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

鄭性澤 毛巾 殺人

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