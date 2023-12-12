台商林懷提供機票補助挺韓國瑜 判刑3年2月聲請再審遭駁

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院7月依違反總統副總統選舉罷免法判林懷3年2月徒刑定讞；林懷聲請再審，台灣高等法院駁回。資料照片。記者許正宏／攝影

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院7月依違反總統副總統選舉罷免法判林懷3年2月徒刑定讞；林懷聲請再審，台灣高等法院駁回。

林懷2019年12月3日舉辦湖南台胞年終尾牙聯誼會，邀請在湖南省的台灣人民與會同歡，並提供免費飲宴、抽獎、招待與會者免費入住酒店，林懷也以提供每人1500元人民幣機票補助款為誘因，將訊息傳到微信群組，吸引有投票權的台商參與餐會，藉由在餐會安排替國民黨及韓國瑜助選，以暗示台商將總統選票及政黨票投給韓國瑜及國民黨。

檢方認為，參與餐會活動主辦單位提供食宿、現金、頭等艙及機票、電器、手機等獎品，並由活動主持人上台喊「國民黨、加油！」「韓國瑜、凍蒜！」等，由於利益與投票行為有對價關係，林懷等人犯總統副總統選舉罷免法罪。

一審認為選舉是民主政治最重要的表徵，攸關國家政治良窳、法律興廢、公務員進退，影響國家根基和人民權利至深且鉅，不得使金錢介入選舉，抹滅實行民主政治的真意，而林懷等人為使韓國瑜當選，並使國民黨順利取得政黨票以提高全國不分區立法委員席次，竟以提供機票補助的方式賄選，「甚屬不該」。

林懷一審被判處3年10月徒刑，二審改判3年2月徒刑，褫奪公權4年，林懷不服上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，今年7月13日駁回上訴。他8月到台東地檢署報到入監時，高調喊冤，堅稱自己清白，批評現在社會很多法官看風向辦案，此案根本是個大烏龍、冤案。

林聲請再審，主張確定判決只採對他不利的證詞，卻棄置多數對他有利的說法，法官濫行認定事實。另外，原判決認定林懷與大陸人士周輝的微信對話截圖、傳送的檔案內容對他不利，他解釋那個檔案只是「當地台商返台投票的意願調查」，先不論他從未承諾提供補助，若調查結果顯示台商返台投票意願踴躍，即意味是否補助返台機票對台商的投票意願並無影響。

高院認為林懷所提的「新證據」已被原判決審認過，不足以動搖原認定而可以改判無罪、免訴或減刑，因聲請無理，裁定再審之聲請駁回。