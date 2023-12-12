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班長學女聲扭腰當眾調侃陰柔班兵 他退伍怒求償獲賠萬餘元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓上士班長模仿班兵陰柔語氣還扭動身體回應，被法院判賠1萬5500元。圖為示意。本報資料照片
林姓上士班長模仿班兵陰柔語氣還扭動身體回應，被法院判賠1萬5500元。圖為示意。本報資料照片

王姓男子因語調較為陰柔，在部隊遭到班兵、幹部戲弄，今年3月間，全連整理鋼盔偽裝網時，王男不懂詢問林姓上士班長，林男卻模仿王男語調，身體還扭來扭去，與在場班兵一同戲謔王男，王退伍後提告向林男求償20萬500元，法院審理後，認定林男造成王男身心不適，判賠1萬5500元。

判決指出，今年初王男碩士畢業後入伍服軍事訓練役，今年3月24日晚間8時許，部隊集合在連集合場整理鋼盔偽裝網，王男因不懂如何操作，抬頭向林姓上士班長詢問。

林男看了王男一眼後，突然將音調提高，還將身體扭來扭去，模仿王男的陰柔音調回答，當時周邊還有同梯役男在場，許多人看到林男模仿王男語氣後發出狂笑，林雖然假意喝斥，但接著又繼續戲謔王男。

事後王男覺得在部隊受到排擠，有淺眠易作惡夢、頭暈等不適，就醫診斷出有環境適應障礙併焦慮症狀，不僅向部隊申訴林男涉及性騷擾，另向林提告求償精神慰撫金20萬元及醫藥費500元，合計20萬500元。

林男挨告後喊冤，稱他雖然有模仿王男語氣，但沒有扭動身體或和在場班兵嘲笑王男，隔天他也立即向王男道歉，王男事後在臉書發文，稱「不能換錢的爛道歉真的就是浪費我的時間」，他應是意在求償，並無內心受創等情況。

高雄簡易庭審理時，法官依據部隊性騷擾申訴審議決議書，認定林男當時行為確實構成性騷；林男為王男的上級班長，卻在其他役男在場時，故意模仿女性音調回復王男，使得王男感受到冒犯、敵意、排斥與不適，一般人若處在相同情境，也會與王男產生相同的感受。

法官審酌王男提出的診斷證明，認定林男行為確實造成他身心痛苦，考量林男月薪約5萬多元，精神慰撫金部分判他應賠1萬5000元，醫藥費500元，合計應賠1萬5500元。可上訴。

提告 役男 性騷擾

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