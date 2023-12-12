辯「開轟」丈母娘簡訊是老婆寫的 岳母：女兒很懶不打字

陳姓男子與妻子結婚前，因丈母娘不滿兩人交往，且女兒也沒不回家顧小孩，丈母娘找人未果，傳「不要裝死」簡訊給陳。陳看了光火，回文「我的辦法將是妳預料不到能力不及掌握的，唯恐妳將失去一切...進來我的社區我會開轟。」丈母娘報案稱遭恐嚇，一審依恐嚇危害安全罪判3月得易科罰金之刑。陳上訴，台灣高等法院減為拘役20日。

陳自2016年起有多次竊盜、過失傷害、公共危險犯行，雖曾獲緩刑但也被撤銷，高院認可件陳犯罪不是「一時失慮」，因此不宣告緩刑。另外陳自稱是「法務部菸酒貨物稅務行政人員」，月收入約2萬餘元，法務部也聲明沒有這項職缺。

丈母娘表示，自從女兒和陳交往後，常常不回家照顧自己生的小孩子，2021年11月3日晚間她多次打電話找女兒，女兒都沒接聽，她深夜跑到陳家按門鈴，也未獲回應，因此傳簡訊要避不見面的陳「不要裝死」。

陳看了簡訊後也火大，也寫簡訊回嗆，恫嚇「妳死定了等著，我的說法妳將後悔並承受不起」，並說「我會讓妳失去一切妳自認為重要的東西，我無所畏懼試試看」，丈母娘看了心驚，向新北市警新莊分局報案。

丈母娘表示，女兒和陳交往時，有約定她應該要回家照顧小孩，但該回家的日子卻不見人影，才去陳家找女兒。丈母娘說，看到陳回的簡訊她心臟跳得好快，全身發抖、很害怕，怕全家人遭殃，因此鼓起勇氣報警。新北地檢署偵結後起訴陳。

新北地院審理時，陳僅承認簡訊是由他的手機所發出，但他沒恐嚇，文字是妻子所撰寫，非他發送。但丈母娘表示女兒根本「懶得打字」，落落長的簡訊絕不是女兒寫的，況且內文還拿女兒前男友、外孫生父來相比，簡訊就是陳傳的。

丈母娘說，女兒幾乎沒與她連絡，只有叫她對陳撤告時才用親情勒索，為了幫陳脫罪才說簡訊是她寫的，並批女兒不顧親身骨肉，已聲請停止她的親權。

新北地院認為陳姓男子與妻子勾串，全無悔意，不宜輕縱，衡量他自陳在念大學，工作為「法務部國稅局行政人員」，月收入約2萬餘元，判他3月徒刑，得易科罰金。