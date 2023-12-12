用代號開大選賭盤 台中1組頭收押

張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝 台中市張姓男子涉嫌開設二○二四年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注，刑事局清查至少收注一百多萬元，查獲張等五名組頭及四名賭客，依總統副總統選舉罷免法、賭博罪移送，法院裁定張男羈押。

刑事局調查，四十八歲張姓男子是球版、六合彩組頭，今年六月起開設總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生，取諧音「熱天」（台語）、猴子或候選人從醫背景，分別作為候選人賴清德、侯友宜、柯文哲代號。

張提供下注有將三組候選人兩兩廝殺的盤口，讓票數從十萬到百萬盤口都有，另外也有單賭合組候選人勝出的ＰＫ盤。ＰＫ盤每注一萬元，讓票盤沒限制，賠率一賠一，水錢（手續費）百分之一；賭客以電話下注，抄錄簽單，或在Line群組下注，以對話紀錄為依據。

刑事局偵四大隊接獲情資，查出張的上游組頭為四十九歲簡姓、五十七歲徐姓、四十七歲朱姓和五十六歲張姓男子，報台中地檢署指揮，本月五至八日在台中拘提五人，根據簽單和ＬＩＮＥ紀錄，先通知四名賭客到案，其中一人獨鐘「夏天」一口氣下注百萬元，另三人分別下注五萬、二萬和一萬五千元。

據了解，賭客下注數以「夏天」偏多，組頭為平衡注數，加上部分賭客看好黑馬，下注「醫生」、「動物園」比例，也不會差「夏天」太多，大致處「三分天下」局面。

五名組頭均有被查獲賭博紀錄，坦承開選舉賭盤，賭客也承認下注，但尚未交付現金。警方從張男住處查扣七張簽單，在各組頭住處搜出現金八六九萬元，清查是否含選舉賭盤賭資。

檢方聲押張及徐、簡三人，張姓上游組頭及朱各五十萬、十五萬元交保，賭客請回；法院裁定張羈押，徐、簡各十五萬、五萬元交保，檢方已提出抗告。