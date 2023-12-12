聽新聞
test
0:00 / 0:00

用代號開大選賭盤 台中1組頭收押

聯合報／ 記者陳宏睿李奕昕／連線報導

張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
台中市張姓男子涉嫌開設二○二四年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注，刑事局清查至少收注一百多萬元，查獲張等五名組頭及四名賭客，依總統副總統選舉罷免法、賭博罪移送，法院裁定張男羈押。

刑事局調查，四十八歲張姓男子是球版、六合彩組頭，今年六月起開設總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生，取諧音「熱天」（台語）、猴子或候選人從醫背景，分別作為候選人賴清德侯友宜柯文哲代號。

張提供下注有將三組候選人兩兩廝殺的盤口，讓票數從十萬到百萬盤口都有，另外也有單賭合組候選人勝出的ＰＫ盤。ＰＫ盤每注一萬元，讓票盤沒限制，賠率一賠一，水錢（手續費）百分之一；賭客以電話下注，抄錄簽單，或在Line群組下注，以對話紀錄為依據。

刑事局偵四大隊接獲情資，查出張的上游組頭為四十九歲簡姓、五十七歲徐姓、四十七歲朱姓和五十六歲張姓男子，報台中地檢署指揮，本月五至八日在台中拘提五人，根據簽單和ＬＩＮＥ紀錄，先通知四名賭客到案，其中一人獨鐘「夏天」一口氣下注百萬元，另三人分別下注五萬、二萬和一萬五千元。

據了解，賭客下注數以「夏天」偏多，組頭為平衡注數，加上部分賭客看好黑馬，下注「醫生」、「動物園」比例，也不會差「夏天」太多，大致處「三分天下」局面。

五名組頭均有被查獲賭博紀錄，坦承開選舉賭盤，賭客也承認下注，但尚未交付現金。警方從張男住處查扣七張簽單，在各組頭住處搜出現金八六九萬元，清查是否含選舉賭盤賭資。

檢方聲押張及徐、簡三人，張姓上游組頭及朱各五十萬、十五萬元交保，賭客請回；法院裁定張羈押，徐、簡各十五萬、五萬元交保，檢方已提出抗告。

賭盤 柯文哲 賴清德 侯友宜

延伸閱讀

影／總統選舉賭盤 賴、侯、柯下注代號夏天、動物園、醫生

用醫生、動物園當代號下注開總統選舉賭盤 台中檢破獲扣869萬

台中5組頭開總統選舉賭盤被逮 1收押4交保

地下賭盤、大陸資金介選？林右昌：六合彩組頭重點偵查

相關新聞

用代號開大選賭盤 台中1組頭收押

台中市張姓男子涉嫌開設二○二四年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注，刑事局清查至少收注一百多萬元...

「太陽花」沒事 他行政院砸蛋被罰

今年九、十月間進口雞蛋事件發燒，蔡姓男子認政府施政不利，在行政院門口丟擲數顆雞蛋，被警方依社會秩序維護法送辦；台北地方法...

退役中校淪共諜 收賄17年

國防部軍聞社退役中校孔繁嘉，二○○六年遭大陸情報單位以金錢利誘吸收為共諜，代為發展組織，三度向同袍招待出國旅遊，試圖提供...

廣角鏡／出一口氣…觸法

彰化「芭樂公主」鄭姓女子七日遭賴姓男子砍殺廿五刀致死，賴男遭收押禁見，他在二水鄉的三合院祖厝事後遭人潑漆和撒冥紙，影片P...

影／總統選舉賭盤 賴、侯、柯下注代號夏天、動物園、醫生

台中市張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注，刑事局清查至少收注1百多萬元...

不罰一群「太陽花」罰一個「丟雞蛋的」 法界：執法可再審酌

蔡姓男子在行政院丟「數顆」雞蛋裁罰3000元，9年前民眾黨提名不分區立委黃國昌發動「太陽花」學運攻占行政院卻不受罰；法界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。