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影／總統選舉賭盤 賴、侯、柯下注代號夏天、動物園、醫生

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中市張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注，刑事局清查至少收注1百多萬元，查獲張等5名組頭及4名賭客，依總統副總統選舉罷免法、賭博罪移送，法院裁定張羈押。

警方調查，48歲張姓男子是球版、六合彩組頭，今年6月起開設總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生，取諧音「熱天」（台語）、猴子或候選人從醫背景，分別作為候選人賴清德、侯友宜、柯文哲代號。

張開出讓票盤或PK盤，賠率1賠1，每注1萬元，水錢（手續費）百分之1，供賭客下注標的及金額；賭客以電話下注，由張抄錄簽單，或在Line群組下注，以對話紀錄為依據。

刑事局偵四大隊第三隊接獲情資，查出張的上游組頭為49歲簡姓、57歲徐姓、47歲朱姓、56歲張姓男子，本月5至8日在台中拘提5人，從簽單及LINE紀錄清出4名賭客，通知到案，發現1人下注1百萬元、1人5萬元、2人各下注數千元。

5名組頭均有被查獲賭博紀錄，坦承開選舉賭盤；賭客坦認下注，稱尚未交付現金。警方從張姓主嫌住處查扣7張簽單，在各組頭住處搜出現金869萬元，清查是否含選舉賭盤賭資。

檢方聲押張姓主嫌及徐、簡，命張姓上游組頭及朱各50萬、15萬元交保，請回賭客；法院裁定張羈押，徐、簡各15萬、5萬元交保。

張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌開設2024年總統選舉賭盤，以夏天、動物園、醫生為候選人代號，供賭客下注。記者李奕昕／翻攝

賭盤 賭博

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