假植栽真汙染台中萬坪農地 恢復須花5600萬31人遭起訴

台中市政府環保局去年9月至今年3月接獲陳情，外埔、后里及大甲區等萬坪農地，黑心掮客假藉植栽租土地，或免費提供土方協助整地，仲介來路不明業者回填或棄置後逃逸無蹤。檢、警、環專案小組成功破獲，後續可依違反廢棄物清理法行，處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局說，台中地方檢察署檢察官賴謝銓日前指揮檢警環專案小組清查違規事證後，已依法起訴「假植栽真棄置」的環保犯罪集團，被告31人，計算不法所得金額高達1800萬餘元，汙染面積達1. 2萬坪，預估清理費用達5600萬元。

環保局指出，台中市透過檢警環查緝環保犯罪小組平台運作，今年8月至11月間開始收網，發動多波搜索行動，查獲犯案車隊及廢棄物來源，橫跨桃園、新竹及雙北等地，情節嚴重。

環保局指出，犯案模式是有計畫假借園藝企業社名義，向地主承租農地，宣稱供植栽園藝用，再由桃園、新竹車隊，從雙北多處建案載運未合法營建廢棄土、混合物，直接回填到農地上，再以乾淨土壤覆蓋。

環保局指出，分工綿密、有計畫性的獵地，一旦遭檢舉後隨即逃逸，未對違法棄置有補救或回復原狀措施，導致地主除無法收取後續租金，已嚴重危害後續耕作、汙染附近水源、影響生態，牟取不法暴利。

環保局長陳宏益表示，建議土地出租人簽訂租賃契約時，將設置管理措施、定期巡查相關管理措施、廢棄物清理責任約定等事項，納入租賃契約內容。