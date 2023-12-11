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六旬密醫開藥患者稱確實有效 法官專業考量判9月徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣61歲林姓男子沒取得合法醫師資格，卻以「林醫師」、「林老師」的名義行醫兩年半，還開立過期藥品給患者使用，雖然劉姓等患者均稱診治確實有效，但法官認為是否因此加劇、造成後遺症或副作用非林嫌能掌握，依違反醫師法的非法執行醫療業務罪累犯，判處9月有期徒刑，沒收犯罪所得1萬9300元。可上訴。

判決書指出，林男明知沒取得合法醫師資格，不得擅自執行醫療業務，卻假稱「林醫師」、「林老師」，從歇業的某婦產科診所搬回廢棄藥品及醫療器材，當他實施醫療行為時交付病患服用或為其它醫療行為時使用，被害人誤認他是合法醫師，而由「林醫師」反覆看診並開立藥品，林男收取醫藥費用。

彰化地檢署檢察官今年7月4日，指揮彰化縣警察局刑事警察大隊會同彰化縣衛生局，持搜索票前往林男居所等處搜索，並扣得大量藥品（多半已過期）、針頭等醫療器材和帳冊等證物，傳訊相關病患及證人後，始查悉案情。

劉等被害患者均稱被林男診治確實有效，願意原諒，不願提告，但法官認為被害人多為老人且身體存在不只一種疾病，使用密醫開立的藥物及過期藥品，身體狀況是否加劇、造成後遺症或副作用等，顯非未經醫及藥品專業訓練的林男能掌握。

法院審酌林男除了有損合法取得醫師資格者執業權利，亦有害社會大眾得以在安全無虞的醫療環境下，接受合法醫師之醫療服務，破壞醫療體系健全與發展，實為不該，惟念其坦承犯行，量處9月有期徒刑。可上訴。

彰化地方法院判處林姓密醫9個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處林姓密醫9個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

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