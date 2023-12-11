用醫生、動物園當代號下注開總統選舉賭盤 台中檢破獲扣869萬

台中市張姓男子等5人被檢警掌握，涉嫌開總統選舉賭盤，將三組正副總統候選人以「夏天、動物園、醫生」為代號，每注一萬元為額度，供賭客下注，檢警連日搜索，帶回張等涉案5人，查扣賭金869萬元，張遭檢方聲押獲准，其餘4名涉案人獲5萬元至50萬元金額交保，檢方已針對其中2名被告交保裁定提起抗告，此案也是台中地檢署查獲的首起總統選舉賭盤案。

台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦選舉賭盤案件，指揮刑事局偵四大隊、台中市第四警分局、台中市刑大，查緝張姓組頭等5人，涉嫌開設「2024 年總統大選」選舉賭盤案，張等人以總統參選人彼此的得票數輸贏，或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，檢方認定違反賭博罪、選罷法，聲押張、徐、簡等三名組頭，另外張姓、朱姓組頭，則獲檢方命50萬、15萬元交保。

全案經法院審理後，張姓組頭被法院裁定羈押禁見，但簡、徐等人，則獲法院諭知以5萬元、15萬元交保，台中地檢署已針對二人的交保裁定，提出抗告。

此案是由刑事局偵四大隊報請台中地檢署指揮，與台中市第四警分局、台中市刑大合組專案小組偵辦，陸續在本月5日至8日，前往台中市3地搜索、拘提，查獲張姓組頭等5人、賭客4人，查扣賭金869萬元、總統大選簽單7張、手機5支、筆電1台、六合彩簽單1張等證物。

據查，張姓組頭等人經營的將三組正副總統候選人，以「夏天（賴蕭）」、「動物園（侯康）」、「醫生（柯盈）」為代號，以兩兩PK，或是賭單一組候選人勝選的多重方式，提供賭客下注，下注方式可以電話抄錄在水單中，也可在不特定的通訊群組內，以群組對話記錄，作為憑據下注。