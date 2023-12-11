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男子購買逾3百盒新冠快篩試劑 上網po文販賣遭判刑
屏東一名張姓男子日前取得大量新冠快篩試劑，他於去年6月在地方臉書社團張貼販賣廣告，以每10劑1100元價格販售，未料兜售1個多月後就被逮，住處囤放的3百多盒快篩試劑也遭警方持搜索票查扣，屏東地方法院一審依違反醫療器材管理法，判張拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。
起訴書指出，張男於去年6月2日晚上9點左右，在位於屏東市的住所內，經由網際網路連線登入臉書社群軟體，以個人帳號在地方社團內張貼文章，販售每10劑1100元的快篩試劑，1個多月後住所就遭警方持搜索票搜索，當場被查扣318盒快篩試劑。
判決書指出，張男擅自輸入大量醫療器材，又未經核准就陳列販賣，已犯醫療器材管理法第62條第2項，還可能有害國人使用醫療器材的安全、效能及品質，間接影響國家防疫秩序，實有不該，惟考量張男犯後始終坦承犯行，再兼衡犯罪情節及所生危害等一切情狀，依違反醫療器材管理法，判張拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。
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