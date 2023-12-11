男子購買逾3百盒新冠快篩試劑 上網po文販賣遭判刑

屏東一名張姓男子日前取得大量新冠快篩試劑，他於去年6月在地方臉書社團張貼販賣廣告，以每10劑1100元價格販售，未料兜售1個多月後就被逮，住處囤放的3百多盒快篩試劑也遭警方持搜索票查扣，屏東地方法院一審依違反醫療器材管理法，判張拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

起訴書指出，張男於去年6月2日晚上9點左右，在位於屏東市的住所內，經由網際網路連線登入臉書社群軟體，以個人帳號在地方社團內張貼文章，販售每10劑1100元的快篩試劑，1個多月後住所就遭警方持搜索票搜索，當場被查扣318盒快篩試劑。