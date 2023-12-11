移民署更新自動查驗通關系統 「第4代e-Gate」預計農曆年前營運

移民署考量國境人流進出需求，將更新桃園國際機場「自動查驗通關系統」（e-Gate），新建置的新型第四代e-Gate，將導入迅捷生物特徵辨識機制，具備更佳的人機引導燈號及圖示介面，預期能提升辨識率及減省通關所需時間，閘體尾段並採拱門式設計，呈現科技未來感，提供旅客更便利有感的通關體驗。

移民署說，自2012年起，我國各機場港口陸續啟用自動查驗通關系統（e-Gate），考量全球國際人口流動復甦趨勢，同時因應e-Gate硬體設備汰舊換新，移民署積極研擬「新世代國境查驗服務計畫」，將從2023年至2025年止，陸續汰換第一代自動查驗通關系統，守護國境安全並提升旅客通關服務品質。

移民署指出，現行第三代自動查驗通關系統，提供包含閘道內註冊及通關二合一、行進間辨識、放寬適用身高限制等功能，並支援多國語言模式，現另積極開發第四代自動查驗通關閘道，待新式設備部署上線後，屆時將能夠提高通關辨識率，使旅客體驗更優質的通關服務。

移民署補充說，目前刻正趕辦桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳部分自動通關閘道汰換工程，自2023年11月30日至2024年1月底期間，採分段平行施工，預期將在農曆年前完成建置並展開試營運，施工期間部分自動通關閘道暫停服務，造成民眾不便，移民署已規劃配套措施，將加開人工查驗櫃檯，並請勤務人員加強引導，以服務旅客通關需求。 第三代自動通關設備。圖／移民署提供

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