遭雞排妹洩漏手機號碼 陳沂求償100萬還聲請這件事獲准

本名鄭采勻的「雞排妹」和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」方式，技巧性洩漏陳沂手機號碼全碼，一審依違反個人資料保護法判刑4月，二審改判3月徒刑，得易科罰金；民事部分，陳沂向雞排妹求償100萬元，台北地方法院今開庭，陳沂委任律師聲請不公開審理獲准。

陳沂律師指出，因本案涉及當事人的手機門號等個資，加上刑事案件也採不公開審理，故聲請不公開審理；雞排妹委任律師也沒有意見，因此法官當庭諭知案件採不公開審理。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後6碼，陳沂提告，檢方依違反個資法起訴雞排妹。

陳沂開庭曾說，自手機號碼被公布，有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，她身、心、靈都很累，不過雞排妹完全不認錯，犯後毫無悔意，建議法官從重量刑。

一審認為，雞排妹是為報復陳沂先公開她的門號，才故意假藉6位數「色號」透露陳沂門號數字，雞排妹與陳沂發生細故，卻不以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂門號，造成陳沂頻遭來電騷擾，依個資法判刑4月。

二審認為雞排妹雖否認犯行，但審酌臉書貼文可使網友得以完整知悉陳沂的門號全碼，且雞排妹一發文後，陳沂當晚即有近140通簡訊、語音，隔天也有120餘通，認為雞排妹確實損害陳沂利益。