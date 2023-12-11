台中5組頭開總統選舉賭盤被逮 1收押4交保

張姓男子等5名組頭在台中開設總統大選選舉賭盤，檢警獲報日前帶回組頭及賭客共9人偵辦，查扣賭資869萬餘元；檢方複訊後聲押多名組頭，其中張姓組頭遭羈押，其餘交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方接獲刑事警察局偵查第4大隊情資指出，台中市張男等人涉嫌開設「2024年總統大選」選舉賭盤，以總統參選人彼此得票數輸贏或差距作為賭博標的，接受不特定賭客下注，立即指揮刑事局與台中市警察局第四分局、刑事警察大隊等單位共組專案小組偵辦。

檢警見時機成熟後，12月5日至8日前往台中市北屯與南屯區，共執行3波搜索調查，並陸續拘提、傳喚涉嫌選舉賭盤的組頭張男等5人及賭客4人，共查扣賭資新台幣869萬餘元、總統大選簽單、手機、筆記型電腦、六合彩簽單等證物。

檢警查出，張男等人經營的總統選舉賭盤，以候選人彼此得票數PK作為下注依據，與賭客以電話約定下注標的、金額，抄錄於水單方式簽注，或在不特定人參加的手機通訊軟體群組內，以特殊代號作為候選人代稱，由組頭以每注1萬元為單位收注，並以群組對話紀錄作為憑據。

檢方全案複訊後，依賭博罪嫌向法院聲請羈押禁見張姓、簡姓、徐姓3名組頭，其餘2名組頭分別裁定以50萬元、15萬元交保，4名賭客則請回；台中地院經召開羈押庭審理後，裁定張姓組頭羈押禁見，簡姓、徐姓組頭分別以5萬元、15萬元交保，針對院方裁定交保，中檢已提起抗告。