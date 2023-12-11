聽新聞
test
0:00 / 0:00
「太陽花」攻占行政院沒事 他丟幾顆雞蛋被罰3000元
今年9、10月進口雞蛋事件發燒，蔡姓男子認政府施政不利，在行政院門口丟擲數顆雞蛋，警方逮捕他，依社會秩序維護法移送法辦；蔡稱「丟雞蛋是為人民發聲」，法官不採，台北地院依藉端滋擾公共場所事由裁罰蔡3000元。
蔡行為時，農業部進口「巴西蛋」政策疑點重重，全國北、中、南各有盤商遭檢方法辦；例如，桃園地檢署查辦「仲毅」液蛋代工廠標示不實，負責人就被羈押禁見，不過，同樣對行政院陳抗，9年前的「太陽花」學運分子至今沒事。
依維基百科記載，2014年的「太陽花」學運學生佔領立法院警方逮捕6人，攻占行政院警方逮捕61人，檢方依煽惑他人犯罪、妨害公務罪法辦學運領袖，涉案的主要分子如民眾黨提名的不分區立委黃國昌、民進黨前副秘書長林飛帆、陳為廷等22人，都無罪確定，另告訴乃論罪部分，民進黨上台後撤回告訴。
警方移送說，蔡姓男子2023年10月4日13時許，在台北市忠孝東路一段行政院的「2號門」門前，以投擲雞蛋的方式滋擾公共場所，依社維法規定可處3日以下、拘留或1萬2000元以下罰鍰，請法官裁處。
法官認為，人民在任何場所行使言論自由或請願權，如藉特定事端擴大發揮，即踰越一般的合理範圍，符合「藉端滋擾」的處罰要件。
法院調查指出，蔡姓男子承認在行政院投擲了「數顆雞蛋」，雖然他辯稱「我丟擲雞蛋是為了國家、人民發聲，以及抗議」，不過，蔡僅因不滿政府施政，即向行政院2號門投擲雞蛋，行為踰越一般可容許的範圍。
裁定書指出，蔡投擲雞蛋有妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，他的辯解是推諉卸責之詞，不能採信，審酌蔡的違序手段、持續時間、行為等一切情狀，裁定蔡應罰鍰3000元。可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言