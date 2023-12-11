婆媳不和竟把新生兒打到癲癇水腦 20歲雙寶媽上訴被斥「惡劣」

邱姓「雙寶媽」與同住的婆婆不睦，情緒失控下竟拿未滿月的次子出氣，除多次出手毆打男嬰嫩臉，還把他摔到床上，男嬰因此出現硬腦膜下出血、傷後腦萎縮、頭骨骨折、雙側視網膜出血等傷害，導致癲癇、水腦。新北地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判邱女2年10月徒刑，台灣高等法院認為生母「惡劣」，駁回她上訴。

被當成「出氣筒」的次子去年3月才出生，去年5月3日被送往林口長庚醫院急救時並非案發時間，他早在1個多禮拜前就接連遭打。

新北地檢署起訴邱女（21歲）犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯重傷害罪，不過新北地院認為「重大不治」是指終身不能恢復，「難治」則是難於治療，男嬰雖因腦傷而癲癇，又因腦傷使得身心發展較同年齡層兒童落後，周歲仍不會翻身，也不太會爬行或坐穩，更不會站立，但仍無法認定他有「其他於身體或健康，有重大不治之傷害」的重傷害。

邱女坦承是因和婆婆不和，情緒控管出了問題才打兒子，並不是針對兒子，而且她在不同日期毆打兒子2次、重摔兒子1次，是「分次」為之，如果她真的想要重傷害兒子，不會相隔多日犯案。

桃園地院認為邱女明知兒子當時還沒滿月，竟然因婆媳失和，只敢毆打、重摔比自己還弱小的兒子發洩，考量她的教育程度、經濟狀況等一切情狀後，判她2年10月徒刑；因宣告刑逾2年，不能緩刑。

邱姓女子上訴，表示自己當時才20歲，在年輕識淺之際已經生了2個兒子，且家中經濟都靠老公掙錢，生活拮据，偏偏又常遭婆婆責罵，因次子出生時沒發現罹患產後憂鬱症，一實失慮才觸法，是突發個案。她以已經有病識感、老公求情等理由，希望法官網開一面。

邱女說，長子也才2歲，需要她照顧，聯合國兒童權利公約規定「締約國應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離」，若她入監服刑，不利長子人格成長，為維護孩子「最佳利益」，希望高院減刑並宣告緩刑。

高院認為邱女在打嬰兒時，已是有一般智識的成年人，應該知道嬰兒腦部發育尚未完全，頭部及身體都很脆弱，造成男嬰腦萎縮、頭骨骨折、癲癇、水腦等嚴重腦傷，且影響腎臟功能，右眼對光線還沒有明顯，兩眼視力都不正常，負面影響無可估量。高院認為無從以刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，且她在一審宣判後才開始到身心診所就醫，辯稱有憂鬱情緒不可採。