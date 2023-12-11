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糗！農會女碩士氣補票流程 罵高鐵站員「神經病」破財

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣葉姓女子在農會工作，今年6月間搭乘高鐵時，因不滿補票流程，與高鐵林姓站務員有摩擦，辱罵「神經病」，林姓站員提告公然侮辱，葉女在偵訊時，否認涉案，辯稱是「罵自己」，不過仍遭檢方起訴，一審審理時，葉女坦認涉案，依公然侮辱罪判罰4000元，得易服勞役，可上訴。

判決指出，葉姓女子在農會工作，今年6月14日在台中高鐵站，在閘門處因不滿補票流程，辱罵林姓站務員「神經病」，遭林提告公然侮辱，全案由鐵路警察局台中分局偵辦，葉女在警詢、檢方訊問時，否認涉案，辯稱「神經病」三字是在罵自己。

不過檢方調查，此案除了有林姓站務員的證述之外，還有其他證人指證，也有錄影的監視器畫面可稽，不採信葉女辯詞，依公然侮辱罪起訴。

此案在台中地院審理時，葉女坦認犯行，法官審酌葉女是碩士畢業，沒有前科，素行良好，且已承認犯罪，因此依法判罰4000元，可易服勞役4天，仍可上訴。

雲林縣葉姓女子今年6月間辱罵高鐵站員，台中地院判罰4000元。示意圖／本報資料照
雲林縣葉姓女子今年6月間辱罵高鐵站員，台中地院判罰4000元。示意圖／本報資料照

公然侮辱 高鐵 提告

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