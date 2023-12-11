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宣示強力打擊賄選歪風 金門地檢選舉查察聯繫中心揭牌

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

福建金門地方檢察署「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式。圖／金門地檢提供
福建金門地方檢察署「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式。圖／金門地檢提供
選戰逼近，外島選舉工作成關注點，福建金門地方檢察署為強化選舉查賄制暴，因此成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，今上午揭牌，除宣示查賄制暴，也做好相關準備工作，包含受理電話檢舉教育訓練等，盼能有效遏制賄選歪風。

今日上午10時，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、金門地檢檢察長署周士榆、主任檢察官施家榮、檢察官席時英、郭宇倢、陳岱君等人，共同在金門地檢一樓舉行「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示金門地檢署查賄制暴的決心。

金門地檢署表示，為強化明年初二合一選舉之查賄制暴工作，防堵賄選、暴力、假訊息或境外資金介入這次選舉，依最高檢察署指示，先於12月6日完成署內職員受理電話檢舉教育訓練，再於今日上午8時30分成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，即日起24小時受理民眾之檢舉電話，希望能經由全民監督，有效遏制賄選歪風。

金門地檢署補充，為確保「執行公職人員選舉查察聯繫中心」順利運作，6日教育訓練由周士榆主持，選舉查察執行秘書施家榮擔任授課講座，輪班同仁講授受理檢舉電話時應詢問事項、如何與檢舉人溝通及相關檢舉獎金等事項，期能使每一個電話情資都發揮效果。

福建金門地方檢察署檢察長周士榆（左三）、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（右三）、金門地檢主任檢察官施家榮（左二）、檢察官席時英（右二）、陳岱君（左一）、郭宇倢（右一）等人，揭牌「執行公職人員選舉查察聯繫中心」。圖／金門地檢提供
福建金門地方檢察署檢察長周士榆（左三）、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（右三）、金門地檢主任檢察官施家榮（左二）、檢察官席時英（右二）、陳岱君（左一）、郭宇倢（右一）等人，揭牌「執行公職人員選舉查察聯繫中心」。圖／金門地檢提供
金門地檢職員12月6日辦理受理電話檢舉教育訓練，由檢察長周士榆主持，主任檢察官施家榮擔任講座。圖／金門地檢提供
金門地檢職員12月6日辦理受理電話檢舉教育訓練，由檢察長周士榆主持，主任檢察官施家榮擔任講座。圖／金門地檢提供

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