宣示強力打擊賄選歪風 金門地檢選舉查察聯繫中心揭牌

福建金門地方檢察署「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式。圖／金門地檢提供 選戰逼近，外島選舉工作成關注點，福建金門地方檢察署為強化選舉查賄制暴，因此成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，今上午揭牌，除宣示查賄制暴，也做好相關準備工作，包含受理電話檢舉教育訓練等，盼能有效遏制賄選歪風。

今日上午10時，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、金門地檢檢察長署周士榆、主任檢察官施家榮、檢察官席時英、郭宇倢、陳岱君等人，共同在金門地檢一樓舉行「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示金門地檢署查賄制暴的決心。

金門地檢署表示，為強化明年初二合一選舉之查賄制暴工作，防堵賄選、暴力、假訊息或境外資金介入這次選舉，依最高檢察署指示，先於12月6日完成署內職員受理電話檢舉教育訓練，再於今日上午8時30分成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，即日起24小時受理民眾之檢舉電話，希望能經由全民監督，有效遏制賄選歪風。