氣台中妹破壞婚姻 人妻嗆「見一次打一次」判拘役30天

南投縣林姓女子因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，破壞其婚姻，今年4月間透過臉書通訊軟體，找到洪女帳號後，傳訊「見一次打一次」、「死得很難看」等語，洪女心生畏懼，報警提告，台中地院依恐嚇罪，判拘役30天，可易科3萬元，可上訴。

判決指出，南投縣林姓女子（45歲）已離婚，今年間因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，因此在今年4月29日上午，透過臉書的通訊軟體，找到洪女的帳號後，傳送「只要你敢跟他出現在草屯，或者在路上被我遇到，一定會給你死得很難看」、「看到你一次我就打了一次」等語。

洪女看到訊息後心生畏懼，報警提告，林女到案後否認犯行，辯稱沒有恐嚇的意圖，辯稱是洪女先傳訊指責她，她一時情緒上來，才會傳送這些訊息，沒有要對洪女不利。