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氣台中妹破壞婚姻 人妻嗆「見一次打一次」判拘役30天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣林姓女子因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，破壞其婚姻，今年4月間透過臉書通訊軟體，找到洪女帳號後，傳訊「見一次打一次」、「死得很難看」等語，洪女心生畏懼，報警提告，台中地院依恐嚇罪，判拘役30天，可易科3萬元，可上訴。

判決指出，南投縣林姓女子（45歲）已離婚，今年間因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，因此在今年4月29日上午，透過臉書的通訊軟體，找到洪女的帳號後，傳送「只要你敢跟他出現在草屯，或者在路上被我遇到，一定會給你死得很難看」、「看到你一次我就打了一次」等語。

洪女看到訊息後心生畏懼，報警提告，林女到案後否認犯行，辯稱沒有恐嚇的意圖，辯稱是洪女先傳訊指責她，她一時情緒上來，才會傳送這些訊息，沒有要對洪女不利。

台中地院審酌，根據林女傳送的訊息，顯然是以讓洪女心生畏懼為目的，而將惡害通知告知洪女，根據一般社會觀念，已足以使人感受到生命受到威脅，構成恐嚇罪，加上林女犯後否認犯行，也沒有欲被害人達成調解，因此依法判拘役30天，可易科3萬元，仍可上訴。

南投縣林姓女子因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，今年間傳訊恐嚇洪女，一審判林女拘役30天。示意圖／本報資料照片
南投縣林姓女子因懷疑洪姓女子是前夫的外遇對象，今年間傳訊恐嚇洪女，一審判林女拘役30天。示意圖／本報資料照片

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