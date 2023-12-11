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最高法院「殺人案」判18年太重 一審法官「糾錯」改判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

武姓越南籍男子2015年和同鄉與人衝突將人砍死，判刑18年確定，檢察總長邢泰釗認為有期徒刑判決上限是15年，要判18年須要有「加重」事由，提非常上訴；最高法院審理，日前撤銷改判武有期徒刑14年確定。

改判案的源起，是桃園地檢署前檢察官翁健剛起訴後關心判刑、執行狀況，2023年9月發現量刑有誤，向最高檢察署反應，再由檢察總長邢泰釗提起非常上訴；翁健剛現已轉任桃園地院當法官。

武姓越南籍男子2015年3月15日晚間，與同鄉阮姓、陳姓男子前往桃園市某小吃店吃晚餐，阮與同桌越南籍人士發生口角，雙方人馬發生肢體衝突，范姓越南籍男子遭到武、阮、陳3人分持匕首、開山刀兇器砍傷，送醫不治死亡。

武、阮、陳3人由桃園地檢署以共犯殺人罪嫌起訴，其中，武2013年8月來台，案發時才22歲，武2017年3月依殺人罪判有期徒刑18年確定，2017年7月27日入監，預計要2033年3月18日才執行刑滿。

同案的阮姓男子判刑8年6月確定，已假釋出獄，陳姓男子判刑12年確定，目前還在監服刑。

最高檢察署認為，刑法殺人罪法定刑為「死刑」、「無期徒刑」或「10年以上有期徒刑」，不過，依刑法第33條規定，有期徒刑為「2月以上15年以下」，換句話說，刑法針對有期徒刑已明定有15年的判刑上限，如果沒有加重或減輕的事由，法院最多判刑15年。

最高檢說，武姓男子被判18年確定，但在原審判決理由中，法官並未論述武有何加重事由，卻直接判武有期徒刑18年，判決顯然違背法令。

最高檢還說，最高法院於收受非常上訴案後1個月內裁判，認定非常上訴有理由而撤銷改判，彰顯出司法平冤糾錯的價值。

最高檢察署。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署。圖／聯合報系資料照片

桃園 越南 殺人

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