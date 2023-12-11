招待旅遊拉攏軍官 中校收賄17年替陸發展組織被求處重刑

一名孔姓中校自2006年遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，向身邊現役、退役軍官免費招待旅遊，提供大陸地區吸收軍官的機會，但孔吸收未果，後遭逮捕。桃園地檢署近日提起公訴，聲請法院沒收不法所得並從重量刑，籲「覆巢之下無完卵」嚴懲不法維護國家安全 。

桃園地檢署檢察官李韋誠偵辦孔姓中校違反國家安全法等案件，認孔涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂、修正前之國家安全法第5條之1第1項、第2項及第2條之1之為大陸地區公務機構發展組織未遂等罪嫌，近日提起公訴，並聲請法院沒收不法所得美金1萬1700元（約新台幣36萬8526元）及人民幣6萬元（約新台幣26萬3030元）。

桃檢指揮法務部調查局國家安全維護工作站偵辦，調查發現，孔姓中校遭大陸情報單位吸收發展組織，經長期縝密蒐證，發動數波搜索，查到孔自2006年起，遭大陸情報單位以金錢利誘，吸收代為發展組織，孔為了吸收身邊的本國現役、退役軍官，免費招待境外旅遊。

而孔利用時任現役軍人的機會，誘使其他軍官出國，提供大陸地區情報單位接觸、吸收軍官的機會，不過有接觸的軍官皆未答應，或是因故未成行，讓孔在大陸地區發展組織無法得逞，後經查獲逮捕。

檢方說明，孔姓中校遭境外敵對勢力吸收，收受賄賂，為情報單位發展組織達10多年，不法行為讓昔日軍中同袍蒙受質疑，更置國家安全於難以預料的危險狀態。孔事後坦認犯行，並繳回犯罪所得，雖符合減刑的要件，但危害國安的行為不宜輕縱，建請法院從重量處適當之刑，以資懲儆。