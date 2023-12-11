里長涉印傳單指競選對手變色龍！卡選罷法官司 出庭強調已查證

台北北投區溫泉里里長許智全卡選罷法官司，今出庭強調已查證。記者蕭雅娟/攝影 台北北投區溫泉里里長許智全，涉在去年九合一選舉期間，印製競選對手徐金生的宣傳傳單「先加入民進黨再加入國民黨」「變色龍！」等不實內容，找人投放住戶信箱，遭士林地檢署依選罷法起訴。士林地方法院今開庭，許智全否認犯行，強調「有查證！」候選人重要的是誠信，徐確實是雙重黨籍。

許智全今否認犯罪「我有求證，有看過國民黨和民進黨的黨員名冊，確實都有徐金生的名字和基本資料」。

法官問這代表什麼？許智全稱，兩黨都是剛性政黨，不能同時入黨，徐金生還沒退國民黨（約2006年入黨），2021年就加入民進黨。所有北投區的里長都用無黨籍參選，徐雖跟他一樣皆以無黨籍參選，但徐沒向民進黨報備，不是民進黨徵召的無黨籍候選人，文宣內容無不實。

辯護人稱，檢方偵查時函詢國民黨、民進黨，已證實徐為雙重黨籍，雖然文宣傳單上加入兩黨順序有誤，但不影響民眾對徐的評價，沒有影響名譽「若徐要發揮雙重黨籍好處，一定要用無黨籍參選」。

今法庭上提示證據，九合一選舉溫泉里里長得票數，許智全得票數1498，徐金生得票數1454票，僅相差44票；還有一張現任國民黨籍北市議員林杏兒在去年11月24日深夜11時許的報案三聯單、擬參選人被傳在疫情期間趴趴走的新聞，對此許智全稱，這應與本案無關。

辯護人聲請傳喚證人，用以證實許智全有查證徐金生為雙重黨籍，一周內具狀。公訴檢察官則聲請函詢國民黨、民進黨，被告是否曾詢問告訴人是否為黨員、保有黨籍？並請辯護人釋明為何證人可以釐清徐是否為雙重黨籍。

告訴人徐金生今也到庭，他稱，他以無黨籍參選，在選舉前幾天，國民黨的公文稱，市長投蔣萬安、議員投林杏兒，里長則是友軍許智全，他認為嚴重造成選舉不公。

檢方起訴指出，許智全涉意圖使人不當選，散布不實文宣，及加重誹謗，在去年九合一選舉時，印製競選對手徐金生的不實內容傳單，傳單文字印有「誠信服務就是變！就是騙」「變色龍！」「先加入民進黨，再加入國民黨，為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」，用以醜化徐男，造成選民錯誤印象；許涉以新台幣1千元代價委託莊幫忙發送傳單，投遞至里民住戶信箱，使選民質疑徐的政治立場及誠信，足以損害名譽及選民投票正確性。