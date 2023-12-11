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懷疑遭跟蹤…男子每天打無聲電話到議長辦公室 法官逆轉不罰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹楊姓男子懷疑遭跟蹤，於是每天撥打10多通無聲電話到新竹市東區議長許修睿服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線，接聽電話人員多次回撥，但楊男均未出聲。楊男也因長期占線騷擾遭警方以社會秩序維護法妨害安寧秩序裁罰8千元，楊男不服提起抗告，法官認為議長服務處辦公室及竹蓮寺並非公司行號，也非公共場所，最終撤銷原裁定，諭知不罰。

判決書指出，楊男去年6月起，每天撥打數10通無聲電話到新竹市東區議長服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線，對方接聽後楊男都未出聲，回撥給楊男也同樣不出聲。由於楊男長期撥打無聲電話騷擾、占線，更已排擠一般民眾撥打專線尋求協助機會，已干擾議長辦公室民眾服務及竹蓮寺正常運作，警方最後依社會秩序維護法妨害安寧秩序，裁罰楊男8千元。

楊男不服提起抗告指出，他因懷疑遭到跟蹤、監控、鄰居騷擾，但覺得報警也不會有結果，只能查到新竹市東區議長服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線，才會打電話給對方。

法官指出，社會秩序維護法妨害安寧秩序規定，滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，但新竹市東區議長服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線並非公司行號，也非公共場所，屬對個人安寧侵擾，未達妨害公共秩序、擾亂社會安寧程度，最終撤銷原裁定，諭知不罰。

新竹楊姓男子懷疑遭跟蹤，於是每天撥打10多通無聲電話到新竹市東區議長許修睿服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線。示意圖／Ingimage
新竹楊姓男子懷疑遭跟蹤，於是每天撥打10多通無聲電話到新竹市東區議長許修睿服務處辦公室及竹蓮寺民眾服務專線。示意圖／Ingimage

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