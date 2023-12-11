王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖 檢引美「戲謔仿作」：合理使用
立委王鴻薇遭一名張姓資深攝影記者指控，涉嫌未經同意，將他在新頭殼「Newtalk」新聞上曾公開發表的前新竹市長林智堅照片，重製成質疑林智堅參選桃園市長的梗圖，並7度用於王鴻薇臉書粉絲專頁。經張男提告違反著作權法，台北地檢署援引美國聯邦最高法院有關「戲謔仿作」的見解，認定為公益相關的「轉化性利用」，屬合理使用範疇，將王鴻薇處分不起訴。
張男提告指出，王鴻薇明知由他拍攝的林智堅照片，已於2020年12月7日、2022年7月8日，在Newtalk上公開發表，屬自己與Newtalk母公司先驅媒體社會企業簽訂契約期間所拍攝，約定拍攝人同享著作權。
張男指控，王鴻薇將上述林志堅照片去除背景、浮水印，更換其他背景及文字後，於2021年12月20日籍2022年6月19日、7月4日、7月6日、7月13日、7月26日、7月27日，7度將照片重製後，公開刊登在個人臉書專頁，涉嫌侵害張男著作權。
王鴻薇對上述製作林智堅梗圖PO文的行為坦承不諱，供稱不知該照片來源，僅是針對時事議題，請助理製作好梗圖後，發表在臉書上。負責製作梗圖的林姓助理則表示，該件使用林智堅攝影人像用於政治梗圖，為合理使用，一般在網路上使用他人圖片，都會省略著作人姓名、名稱。
檢察官則引用美國聯邦最高法院有關「戲謔仿作」的見解，認為在原著作的光環下，發揮極高創作性，且與一般對於原著作的評論或批評等合理使用等量齊觀。另按學理上著作權「詼諧仿作」，作品已與原著作欲傳達的目的或特性有所不同，已具備「轉化性之利用」，具有主張合理使用的空間。
檢察官認為，王鴻薇使用張男著作的目的，非屬營利性質，是針對時任新竹市長的林智堅有意參選桃園市長，就其政治主張、人品、操守、政績而為質疑及評論，且該照片已過大量的改作，具有「戲謔仿作」、「詼諧仿作」的性質，也無損於原作價值，自不構成侵害張男著作權。
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