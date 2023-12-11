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王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光

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王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖 檢引美「戲謔仿作」：合理使用

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委王鴻薇使用網媒上的新竹市前市長林智堅照片製作梗圖挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
立委王鴻薇使用網媒上的新竹市前市長林智堅照片製作梗圖挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
立委王鴻薇遭一名張姓資深攝影記者指控，涉嫌未經同意，將他在新頭殼「Newtalk」新聞上曾公開發表的前新竹市長林智堅照片，重製成質疑林智堅參選桃園市長的梗圖，並7度用於王鴻薇臉書粉絲專頁。經張男提告違反著作權法，台北地檢署援引美國聯邦最高法院有關「戲謔仿作」的見解，認定為公益相關的「轉化性利用」，屬合理使用範疇，將王鴻薇處分不起訴。

張男提告指出，王鴻薇明知由他拍攝的林智堅照片，已於2020年12月7日、2022年7月8日，在Newtalk上公開發表，屬自己與Newtalk母公司先驅媒體社會企業簽訂契約期間所拍攝，約定拍攝人同享著作權。

張男指控，王鴻薇將上述林志堅照片去除背景、浮水印，更換其他背景及文字後，於2021年12月20日籍2022年6月19日、7月4日、7月6日、7月13日、7月26日、7月27日，7度將照片重製後，公開刊登在個人臉書專頁，涉嫌侵害張男著作權。

王鴻薇對上述製作林智堅梗圖PO文的行為坦承不諱，供稱不知該照片來源，僅是針對時事議題，請助理製作好梗圖後，發表在臉書上。負責製作梗圖的林姓助理則表示，該件使用林智堅攝影人像用於政治梗圖，為合理使用，一般在網路上使用他人圖片，都會省略著作人姓名、名稱。

檢察官則引用美國聯邦最高法院有關「戲謔仿作」的見解，認為在原著作的光環下，發揮極高創作性，且與一般對於原著作的評論或批評等合理使用等量齊觀。另按學理上著作權「詼諧仿作」，作品已與原著作欲傳達的目的或特性有所不同，已具備「轉化性之利用」，具有主張合理使用的空間。

檢察官認為，王鴻薇使用張男著作的目的，非屬營利性質，是針對時任新竹市長的林智堅有意參選桃園市長，就其政治主張、人品、操守、政績而為質疑及評論，且該照片已過大量的改作，具有「戲謔仿作」、「詼諧仿作」的性質，也無損於原作價值，自不構成侵害張男著作權。

王鴻薇 林智堅

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