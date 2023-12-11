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放狗咬警察 認罪和解獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

林男故意放狗至客廳，導致狗咬傷女警，犯妨害公務最獲緩起訴。記者蕭雅娟／翻攝
林男故意放狗至客廳，導致狗咬傷女警，犯妨害公務最獲緩起訴。記者蕭雅娟／翻攝
廿九歲林姓男子酒後和妻子吵架，企圖毆打二隻寵物犬出氣，妻子報警，林男卻在警察到場後，故意開房門放任會咬人的狐狸犬衝出咬傷女警的腳，被依妨害公務罪嫌送辦；檢方以林認罪和解，緩起訴處分，須完成法治教育課程六小時。

台北市警大同分局寧夏路派出所今年八月五日獲報有家暴案，林姓男子涉辱罵妻子並疑似要毆打家中飼養的二隻寵物狐狸犬，通知線上巡邏陳姓男警和張姓女警二人到場處理。

員警一到，林妻立刻將二隻狐狸犬關進房內，但林男明顯有酒意，故意開門放狗挑釁，前兩次林妻及時制止，一再對林說「狗會咬人不要出來」，林男不理，當警方詢問糾紛時，林男又走向房間開門。

正當女警詢問有無寵物嘴套時，一隻狐狸犬迅速衝出，繞過林姓夫妻直接朝女警狂吠，接著撲向女警咬傷她左腿；林妻趕緊將狗抱進房間，但女警已受傷跌坐在地，陳姓男警立即喝斥林危害警員安全，依妨害公務和傷害罪嫌逮捕送辦。

張姓女警事後到馬偕醫院急診室治療，注射破傷風，案件也依規定通報家庭暴力防治中心。士林地檢署認定，林男明知女警依法執行勤務，放任飼養犬衝向、咬傷女警，涉犯妨害公務執行罪，考量認罪、達成和解，緩起訴處分，緩起訴期間一年，須完成法治教育課程六小時，傷害罪嫌不起訴。

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