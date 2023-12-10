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影／蘆洲夾娃娃店倒閉改經營賭博機台 警方撞破大門逮19人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1家夾娃娃店經營不善倒閉，便將廢棄機台堆置門口掩人耳目，事實上內部全部改放賭博性機台、加開2桌麻將供會員賭博，即便牆壁貼滿隔音棉、門禁加裝電子鎖，仍因出入複雜被檢舉，警方今天凌晨持搜索票破門攻堅逮捕19人。

據了解，這家夾娃娃店租賃蘆洲區九芎街某社區1樓挑高店面，歇業後將1樓30坪空間全部改放用夾娃娃機擲骰子的賭博性機台共21台、樓中樓夾層設置2張電動麻將桌，室內牆壁貼滿隔音棉，出入改用電子密碼鎖管制門禁，門口再堆放廢棄機台，自以為無人知曉。

但樓上全是住家，店面又在人來人往的馬路轉角，最後還是因為深夜出入複雜、妨害安寧被檢舉，警方監控蒐證後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，今天凌晨3時許前往查緝，直接用破壞器材將木門撞破1個大洞，優勢警力魚貫衝進去控制場面。

最後逮捕37歲陳姓賭場負責人及18名賭客，同時查扣麻將4副、電動麻將桌2張、賭資20萬1526元、賭博性機台21台、監視器2組含16支鏡頭、籌碼等證物。警詢後將陳男依賭博罪嫌、違反電子遊戲場業管理條例移送新北地檢署偵辦，18名賭客依社會秩序維護法各裁罰9千元。

蘆洲區九芎街1家歇業夾娃娃機店改經營賭場，警方今天凌晨破門攻堅逮捕19人、查扣賭資20萬餘元。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區九芎街1家歇業夾娃娃機店改經營賭場，警方今天凌晨破門攻堅逮捕19人、查扣賭資20萬餘元。記者林昭彰／翻攝

夾娃娃店歇業後將1樓空間全部改放用夾娃娃機擲骰子的賭博性機台共21台、樓中樓夾層設置2張電動麻將桌，室內牆壁貼滿隔音棉，出入改用電子密碼鎖管制門禁。記者林昭彰／翻攝
夾娃娃店歇業後將1樓空間全部改放用夾娃娃機擲骰子的賭博性機台共21台、樓中樓夾層設置2張電動麻將桌，室內牆壁貼滿隔音棉，出入改用電子密碼鎖管制門禁。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區九芎街1家歇業夾娃娃機店改經營賭場，警方今天凌晨破門攻堅逮捕19人、查扣賭資20萬餘元。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區九芎街1家歇業夾娃娃機店改經營賭場，警方今天凌晨破門攻堅逮捕19人、查扣賭資20萬餘元。記者林昭彰／翻攝
夾娃娃店歇業後將1樓空間全部改放用夾娃娃機擲骰子的賭博性機台共21台、樓中樓夾層設置2張電動麻將桌，室內牆壁貼滿隔音棉，出入改用電子密碼鎖管制門禁。記者林昭彰／翻攝
夾娃娃店歇業後將1樓空間全部改放用夾娃娃機擲骰子的賭博性機台共21台、樓中樓夾層設置2張電動麻將桌，室內牆壁貼滿隔音棉，出入改用電子密碼鎖管制門禁。記者林昭彰／翻攝

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