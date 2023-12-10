快訊

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

煞車禮讓行人竟吃2.4萬罰單...他替駕駛喊冤「比不讓還貴」 警方回應後續曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車司機被控肇事逃逸 一句「不知道」逆轉獲判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣柯姓司機在去年7月間，開車行經埔鹽鄉時，疑右轉未禮讓直行車，車尾與另名騎機車的謝姓男子碰撞，謝男倒地受有手部傷勢，但柯沒有停車，直接駛離，一審柯被控肇事逃逸致人受傷罪，判刑8月，柯不服上訴，辯稱「不知道有發生碰撞」，二審採信柯供述，認為大車死角多，撤銷原審判決，改判無罪。

判決指出，柯姓司機在去年7月20日上午8時許，駕駛大貨車沿彰化縣埔鹽鄉彰水路2段外側車道，由北往南方向行駛，行經彰水路2段、中山路的交岔路口時，要右轉中山路，當時柯沒注意到同行向謝姓男子的機車，大貨車右轉後，車尾與謝機車把手碰撞，導致謝倒地，受有手肘、上臂、拇指等傷勢。

柯姓司機被控肇事逃逸致人受傷罪，全案一審審理時，柯雖否認犯罪，辯稱不知道有發生車禍，謝則證稱，當時看到大貨車要右轉，燈號是綠燈變紅燈，想要超大貨車時，大貨車的車尾即擦撞到機車，導致倒地受傷。

一審依法判柯8月徒刑、緩刑2年，緩刑期間向指定機構提供80小時義務勞務，柯不服提出上訴。

台中高分院審酌，大貨車的車齡已超過33年，車輛老舊，行駛時噪音多，而根據車損相片，大貨車僅與機車左把手發生擦撞，而且機車僅稍微擦損，機車車身受損，可見大貨車與機車擦撞的力道極為輕微，加上大車車前、車後的死角犯回，本來就比校行車大，因此大貨車在轉彎時，會因為視線死角、陰影處等問題，不能直接或透過後視鏡，發現機車倒地狀況，並沒有違背常情。

合議庭也發現，依照柯的辯詞，事故發生後，大貨車沒有煞車或短暫停止，即逕自離去，且柯始終否認有知悉發生交通事故的狀況，認為柯不知道有發生交通事故的辯詞，不是故意，可以採信，因此撤銷原判決，改判無罪，仍可上訴。

彰化縣柯姓司機去年駕駛大貨車時，與一輛機車發生碰撞，導致騎士受傷，柯被控肇事逃逸，一審判刑8月，二審逆轉改判無罪。圖／本報資料照
彰化縣柯姓司機去年駕駛大貨車時，與一輛機車發生碰撞，導致騎士受傷，柯被控肇事逃逸，一審判刑8月，二審逆轉改判無罪。圖／本報資料照

車道

延伸閱讀

苗縣獅潭大貨車翻覆起火波及小貨車 幸未釀傷亡

輪胎太沉 大貨車行駛台17線台南路段超載遭攔查

大貨車衝上入口匝道護欄肇事 車上活魚驚跳國道

影／有夠衰！高雄大貨車一轉彎 3騎士紅燈前遭木材擊落

相關新聞

不滿對方和異性聯繫…男醋勁大發揮刀砍越籍前女友 遭判賠百萬

屏東楊姓男子不滿前女友越南籍阮姓女子與其他異性頻繁聯繫，盛怒之下在去年凌晨持22公分長的西瓜刀，夥同友人洪男衝到阮女上班...

大貨車司機被控肇事逃逸 一句「不知道」逆轉獲判無罪

彰化縣柯姓司機在去年7月間，開車行經埔鹽鄉時，疑右轉未禮讓直行車，車尾與另名騎機車的謝姓男子碰撞，謝男倒地受有手部傷勢，...

寵物狐狸犬咬傷女警 男縱狗狂奔妨害公務 認罪和解獲緩起訴

29歲林姓男子今年8月和妻子吵架，企圖毆打2隻寵物犬出氣，妻子報警求助，林男卻在大同警分局警察到場後，故意開房門，放任會...

影／新北棋牌社聚賭有工程師與學生 他以曾「見義勇為」求將功贖罪

新北市北大特區1家剛申請立案的棋牌社，公然在臉書社團找牌咖、明示底台賭資算法。三峽警分局前天晚間持搜索票前往查緝，將負責...

怪男新竹火車站前揮舞鋸子 向法官說：模擬切菜

新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，警方到場後發現邱男無正當理由攜帶具有殺傷力的2把刀械，...

慢一點！南市白河後壁移動式測速照相路段出爐

台南市白河警分局今公布白河、後壁區5處最新移動式測速照相路段及取締時間，主要集中在易肇事路段。警方強調，取締非主要手段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。