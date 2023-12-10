大貨車司機被控肇事逃逸 一句「不知道」逆轉獲判無罪

彰化縣柯姓司機在去年7月間，開車行經埔鹽鄉時，疑右轉未禮讓直行車，車尾與另名騎機車的謝姓男子碰撞，謝男倒地受有手部傷勢，但柯沒有停車，直接駛離，一審柯被控肇事逃逸致人受傷罪，判刑8月，柯不服上訴，辯稱「不知道有發生碰撞」，二審採信柯供述，認為大車死角多，撤銷原審判決，改判無罪。

判決指出，柯姓司機在去年7月20日上午8時許，駕駛大貨車沿彰化縣埔鹽鄉彰水路2段外側車道，由北往南方向行駛，行經彰水路2段、中山路的交岔路口時，要右轉中山路，當時柯沒注意到同行向謝姓男子的機車，大貨車右轉後，車尾與謝機車把手碰撞，導致謝倒地，受有手肘、上臂、拇指等傷勢。

柯姓司機被控肇事逃逸致人受傷罪，全案一審審理時，柯雖否認犯罪，辯稱不知道有發生車禍，謝則證稱，當時看到大貨車要右轉，燈號是綠燈變紅燈，想要超大貨車時，大貨車的車尾即擦撞到機車，導致倒地受傷。

一審依法判柯8月徒刑、緩刑2年，緩刑期間向指定機構提供80小時義務勞務，柯不服提出上訴。

台中高分院審酌，大貨車的車齡已超過33年，車輛老舊，行駛時噪音多，而根據車損相片，大貨車僅與機車左把手發生擦撞，而且機車僅稍微擦損，機車車身受損，可見大貨車與機車擦撞的力道極為輕微，加上大車車前、車後的死角犯回，本來就比校行車大，因此大貨車在轉彎時，會因為視線死角、陰影處等問題，不能直接或透過後視鏡，發現機車倒地狀況，並沒有違背常情。