前新豐鄉長許秋澤涉收賄採購弊案 懲戒法院判撤職

國民黨籍前新竹縣新豐鄉長許秋澤涉嫌利用清潔隊員甄選收取賄款，不法獲利100萬元，並擬在鄉公所採購醫療口罩時，協助特定業者得標。懲戒法院判許秋澤撤職，停止任用4年。可上訴。

另外，前新豐鄉公所主任秘書劉家佑、前民政課長許彩鳳也被判決撤職，停止任用2年。

監察院調查，許秋澤於民國108年9月、109年2月間新豐鄉長任內，涉嫌利用新豐鄉公所辦理清潔隊隊員或臨時人員甄選時，向應徵者的父母收取賄款，每案新台幣50萬元，不法獲利共100萬元。

監察院表示，許秋澤為競選連任，111年6月間擬以鄉公所經費採購醫療用口罩，發送給鄉民使用，卻授意新豐鄉公所主任秘書劉家佑、民政課長許彩鳳協助使特定業者得標，違反政府採購法相關規定，圖利特定投標業者。

監察院認為，許秋澤利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊；劉家佑、許彩鳳身為高階主管人員，都熟習政府採購法令相關規範，竟為配合鄉長護航特定業者得標，罔顧法令、徇私舞弊，敗壞官箴，今年8月間彈劾3人，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為許秋澤等3人除觸犯刑罰法律外，均有違公務員服務法第6條所定公務員應誠信清廉，收受賄賂或圖利的貪污行為嚴重敗壞風紀，有懲戒必要，判決許秋澤撤職並停止任用4年，劉家佑、許彩鳳撤職並停止任用2年。可上訴。

刑事部分，新竹地方法院今年7月依犯貪污治罪與圖利罪判處許秋澤有期徒刑7年、褫奪公權4年，沒收犯罪所得。可上訴。