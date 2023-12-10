寵物狐狸犬咬傷女警 男縱狗狂奔妨害公務 認罪和解獲緩起訴

29歲林姓男子今年8月和妻子吵架，企圖毆打2隻寵物犬出氣，妻子報警求助，林男卻在大同警分局警察到場後，故意開房門，放任會咬人的狐裡犬衝向警察，妻子來不及阻攔，狐狸犬當場咬傷女警的腳。林男遭依妨害公務罪嫌送辦，因認罪和解，獲緩起訴處分，須完成法治教育課程6小時。

大同分局寧夏路派出所指出，今年8月5日上午獲報一起家暴案，林男辱罵妻子，且疑似要毆打家中所飼養的二隻寵物犬出氣，線上巡邏警員張秀如、陳旻軒趕赴現場，妻子見警察到場，擔心狐狸犬對陌生人警戒心極強，並會咬傷人，立即抱進房間關門。

不料，林男為了激怒妻子，讓她難堪、受辱，三番二次挑釁似的故意打開房門，狐狸犬跑到客廳，其妻子不斷把狐狸犬抱回房裡，疲於奔命。最後，林男不顧現場警方勸阻和警告，恣意打開房門，縱狗狂奔，咬傷執勤警員張秀如的腿部，造成左腿多處咬傷。

女警張秀如處理現場案件後，才到馬偕醫院急診室治療，打破傷風。此案件依規定通報家庭暴力防治中心，林男多次開門放狗，致女警被狗咬傷，也依妨害公務罪嫌送辦。