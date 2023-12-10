快訊

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

協和號客機復飛有譜？ 機迷想見重返藍天先養好身體

柯文哲為何恐淪雙棄保結局？ 過往總統選戰數字可借鏡

寵物狐狸犬咬傷女警 男縱狗狂奔妨害公務 認罪和解獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

29歲林姓男子今年8月和妻子吵架，企圖毆打2隻寵物犬出氣，妻子報警求助，林男卻在大同警分局警察到場後，故意開房門，放任會咬人的狐裡犬衝向警察，妻子來不及阻攔，狐狸犬當場咬傷女警的腳。林男遭依妨害公務罪嫌送辦，因認罪和解，獲緩起訴處分，須完成法治教育課程6小時。

大同分局寧夏路派出所指出，今年8月5日上午獲報一起家暴案，林男辱罵妻子，且疑似要毆打家中所飼養的二隻寵物犬出氣，線上巡邏警員張秀如、陳旻軒趕赴現場，妻子見警察到場，擔心狐狸犬對陌生人警戒心極強，並會咬傷人，立即抱進房間關門。

不料，林男為了激怒妻子，讓她難堪、受辱，三番二次挑釁似的故意打開房門，狐狸犬跑到客廳，其妻子不斷把狐狸犬抱回房裡，疲於奔命。最後，林男不顧現場警方勸阻和警告，恣意打開房門，縱狗狂奔，咬傷執勤警員張秀如的腿部，造成左腿多處咬傷。

女警張秀如處理現場案件後，才到馬偕醫院急診室治療，打破傷風。此案件依規定通報家庭暴力防治中心，林男多次開門放狗，致女警被狗咬傷，也依妨害公務罪嫌送辦。

士林地檢署認定，林男明知女警依法執行勤務，放任飼養的狐狸犬衝向、咬傷女警，犯妨害公務執行罪，考量認罪、達成和解，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，須完成法治教育課程6小時。

警方處理家暴案，遭報案人及其丈夫飼養的狐狸犬咬傷。
警方處理家暴案，遭報案人及其丈夫飼養的狐狸犬咬傷。
林男故意放狗至客廳，導致狗咬傷女警，犯妨害公務最獲緩起訴。記者蕭雅娟／翻攝
林男故意放狗至客廳，導致狗咬傷女警，犯妨害公務最獲緩起訴。記者蕭雅娟／翻攝

女警 狐狸 警察

延伸閱讀

網戀沖昏頭 高雄男匯8萬5助女 警：帳戶5度遭警示

見少女與男友同進廁所 工程師逼她口交二審認罪減輕判刑

藝品代工男賣獨角鯨牙為家庭支柱 二審認罪緩刑免關

涉嫌違反證券交易法 謝國樑胞兄認罪求輕判

相關新聞

怪男新竹火車站前揮舞鋸子 向法官說：模擬切菜

新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，警方到場後發現邱男無正當理由攜帶具有殺傷力的2把刀械，...

維修車輛糾紛 他竟持鋁棒痛毆老闆 妻女求情也挨揍 重判3年10月

新竹縣劉姓男子因維修車輛與彭姓維修廠老闆有糾紛，劉心生不滿，竟持鋁棒衝入修車廠朝彭的頭部、臉部、胸部及背部痛毆，怒嗆「打...

寵物狐狸犬咬傷女警 男縱狗狂奔妨害公務 認罪和解獲緩起訴

29歲林姓男子今年8月和妻子吵架，企圖毆打2隻寵物犬出氣，妻子報警求助，林男卻在大同警分局警察到場後，故意開房門，放任會...

影／新北棋牌社聚賭有工程師與學生 他以曾「見義勇為」求將功贖罪

新北市北大特區1家剛申請立案的棋牌社，公然在臉書社團找牌咖、明示底台賭資算法。三峽警分局前天晚間持搜索票前往查緝，將負責...

慢一點！南市白河後壁移動式測速照相路段出爐

台南市白河警分局今公布白河、後壁區5處最新移動式測速照相路段及取締時間，主要集中在易肇事路段。警方強調，取締非主要手段，...

猛搖男嬰腦傷非凌虐 保母改輕判

陳姓保母因八個月大男嬰哭鬧不止，憤而猛力搖晃他致嘔吐、眼睛上吊，甚至腦傷影響未來發展，一審認定陳女凌虐男嬰，依成年人故意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。