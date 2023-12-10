涉貪被廢律師證書 前法官林德盛興訟敗訴確定

花蓮高分院前法官林德盛被控收受被告家屬新台幣10萬元賄賂，遭判刑10年定讞。法務部廢止他的律師證書，他提告請求撤銷原處分，不服一審敗訴提上訴，二審日前駁回確定。

全案緣於，花蓮曾姓男子因涉毒品等多起案件，於民國94年遭花蓮地院判刑20年。曾男提起上訴，案件由時任台灣高等法院花蓮分院法官的林德盛承審。

林德盛與曾妻期約賄賂100萬元，承諾把曾男涉及的販賣一級毒品罪部分改判無罪；林德盛並指導曾妻具函代夫求情，以方便改判。

曾妻陸續贈送高價洋酒給林德盛，並在林德盛父親過世出殯時，以奠儀名義贈給10萬元白包，林德盛依約把曾男所涉的販賣一級毒品部分改判無罪。

林德盛被控貪污等罪，遭最高法院判決10年有期徒刑定讞。法務部110年間函詢全國律師聯合會意見，獲函復有關林德盛的律師證照，依法應予廢止。

法務部在110年11月間做出原處分，廢止林德盛的律師證書，並應自文到後2週內返還律師證書給法務部，未返還者，依法註銷之；林德盛不服，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分。

一審台北高等行政法院認定，法務部依法做出原處分認事用法均無違誤，判決林德盛敗訴；林德盛不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴，全案確定。