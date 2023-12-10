快訊

台北商旅睡一晚2千！女友嫌爆「學生才住」 網掀兩派論戰

家長注意！美警告強力磁珠玩具藏危險 吞食釀7死、2千多送醫

MLB／一度傳出大谷加盟藍鳥 道奇突然傻眼：不舒服的感覺

涉貪被廢律師證書 前法官林德盛興訟敗訴確定

中央社／ 台北10日電

花蓮高分院前法官林德盛被控收受被告家屬新台幣10萬元賄賂，遭判刑10年定讞。法務部廢止他的律師證書，他提告請求撤銷原處分，不服一審敗訴提上訴，二審日前駁回確定。

全案緣於，花蓮曾姓男子因涉毒品等多起案件，於民國94年遭花蓮地院判刑20年。曾男提起上訴，案件由時任台灣高等法院花蓮分院法官的林德盛承審。

林德盛與曾妻期約賄賂100萬元，承諾把曾男涉及的販賣一級毒品罪部分改判無罪；林德盛並指導曾妻具函代夫求情，以方便改判。

曾妻陸續贈送高價洋酒給林德盛，並在林德盛父親過世出殯時，以奠儀名義贈給10萬元白包，林德盛依約把曾男所涉的販賣一級毒品部分改判無罪。

林德盛被控貪污等罪，遭最高法院判決10年有期徒刑定讞。法務部110年間函詢全國律師聯合會意見，獲函復有關林德盛的律師證照，依法應予廢止。

法務部在110年11月間做出原處分，廢止林德盛的律師證書，並應自文到後2週內返還律師證書給法務部，未返還者，依法註銷之；林德盛不服，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分。

一審台北高等行政法院認定，法務部依法做出原處分認事用法均無違誤，判決林德盛敗訴；林德盛不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴，全案確定。

法務部 律師 花蓮

延伸閱讀

莊瑞雄上節目批工務局長涉貪 新北反嗆公然誹謗還硬拗

法務部人權影展上線 影評人麥若愚推薦10部電影

警說影片沒法確認深偽的可能 王鴻薇酸法務部靜悄悄：不還鄭文燦清白

侯友宜競辦再提台南88槍擊案 民進黨：主使者王文宗是國民黨中央委員

相關新聞

怪男新竹火車站前揮舞鋸子 向法官說：模擬切菜

新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，警方到場後發現邱男無正當理由攜帶具有殺傷力的2把刀械，...

維修車輛糾紛 他竟持鋁棒痛毆老闆 妻女求情也挨揍 重判3年10月

新竹縣劉姓男子因維修車輛與彭姓維修廠老闆有糾紛，劉心生不滿，竟持鋁棒衝入修車廠朝彭的頭部、臉部、胸部及背部痛毆，怒嗆「打...

大貨車司機被控肇事逃逸 一句「不知道」逆轉獲判無罪

彰化縣柯姓司機在去年7月間，開車行經埔鹽鄉時，疑右轉未禮讓直行車，車尾與另名騎機車的謝姓男子碰撞，謝男倒地受有手部傷勢，...

寵物狐狸犬咬傷女警 男縱狗狂奔妨害公務 認罪和解獲緩起訴

29歲林姓男子今年8月和妻子吵架，企圖毆打2隻寵物犬出氣，妻子報警求助，林男卻在大同警分局警察到場後，故意開房門，放任會...

影／新北棋牌社聚賭有工程師與學生 他以曾「見義勇為」求將功贖罪

新北市北大特區1家剛申請立案的棋牌社，公然在臉書社團找牌咖、明示底台賭資算法。三峽警分局前天晚間持搜索票前往查緝，將負責...

慢一點！南市白河後壁移動式測速照相路段出爐

台南市白河警分局今公布白河、後壁區5處最新移動式測速照相路段及取締時間，主要集中在易肇事路段。警方強調，取締非主要手段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。