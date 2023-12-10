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影／新北棋牌社聚賭有工程師與學生 他以曾「見義勇為」求將功贖罪

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市北大特區1家剛申請立案的棋牌社，公然在臉書社團找牌咖、明示底台賭資算法。三峽警分局前天晚間持搜索票前往查緝，將負責人與10名賭客帶回調查，其中1名高中生竟稱曾經助人行善，詢問員警能否將功贖罪免罰錢？令人啼笑皆非。

這家棋牌社位於台北大學特定區內，開在北大高中及桃子腳國小之間的樹林區學林路，標榜合法立案經營，公然在臉書社團打廣告找牌咖，聲稱「早場打到晚場絕無冷場」，明示100/20、200/50、300/100的底台賭資算法。

鄰居檢舉棋牌社從9月開幕，經常有年輕人聚集打麻將，懷疑有賭博。警方監控蒐證之後，前天晚上前往搜索，當時共有2桌圍著10個人正在打麻將，年齡從18到44歲不等，其中有工程師、工地上班族、高中學生等等。

35歲蔡姓負責人否認有賭博，聲稱僅提供場所給客人打牌，按時間收費，但對於刊登廣告標示底台賭資算法，不願表示意見。賭客則有人說溜嘴，聲稱10月就到此賭過錢，玩家先用點數卡計算，依照約定每底、每台的金額賭錢，打完再找蔡男算錢，給他檯費。

其中1桌都是年輕人，1名高中生聽說賭客要罰9千元，聲稱曾經「見義勇為」熱心行善，自嘲以前是好人接受學校表揚，現在變成壞人要被警察抓，詢問可否因為曾經做善事「將功贖罪」免罰錢？令員警啼笑皆非。

警方最後查扣點數卡、麻將、牌尺、骰子及抽頭金等證物，棋牌社蔡姓負責人依營利賭博罪移送地檢署偵辦，10名賭客依違反社會秩序維護法各裁罰9千元。

新北市警方在北大特區查獲棋牌社涉嫌賭博，其中1桌賭客都是年輕人，還有1名高中生聲稱曾經「見義勇為」熱心行善，詢問員警能否將功贖罪？令人啼笑皆非。記者林昭彰／翻攝
新北市警方在北大特區查獲棋牌社涉嫌賭博，其中1桌賭客都是年輕人，還有1名高中生聲稱曾經「見義勇為」熱心行善，詢問員警能否將功贖罪？令人啼笑皆非。記者林昭彰／翻攝
新北市台北大學特定區1家棋牌社涉嫌賭博，警方前天晚上持搜索票前往查緝，查扣賭具、抽頭金，並將負責人和10名賭客帶回調查。記者林昭彰／翻攝
新北市台北大學特定區1家棋牌社涉嫌賭博，警方前天晚上持搜索票前往查緝，查扣賭具、抽頭金，並將負責人和10名賭客帶回調查。記者林昭彰／翻攝
新北市台北大學特定區1家棋牌社涉嫌賭博，警方前天晚上持搜索票前往查緝，查扣賭具、抽頭金，並將負責人和10名賭客帶回調查。記者林昭彰／翻攝
新北市台北大學特定區1家棋牌社涉嫌賭博，警方前天晚上持搜索票前往查緝，查扣賭具、抽頭金，並將負責人和10名賭客帶回調查。記者林昭彰／翻攝

賭博 麻將

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