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怪男新竹火車站前揮舞鋸子 向法官說：模擬切菜

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，警方到場後發現邱男無正當理由攜帶具有殺傷力的2把刀械，訊後依社會秩序維護法裁罰8000元，不過邱男不服提起抗告，表示自己只是在模擬廚房切菜情形，但法官認為新竹火車站前廣場是公共場所，非私人廚房，駁回抗告。

判決書指出，邱男今年5月28日上午8時許，無正當理由持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞，讓該處民眾感到威脅、恐懼，邱男所為也已危害公共秩序、社會安寧，警方獲報後，當場在邱男身上查獲鋸子、開山刀，訊後依社會秩序維護法第63條第1項第1款妨害安寧秩序，裁處罰鍰8000元。

邱男對於裁罰不服提起抗告，表示自己是在模擬廚房切菜情形，但法官認為，邱男當時外出並無切菜需求，且新竹火車站前廣場公共場所也非私人廚房，所辯難以憑採。

邱男見法官不採信說詞，又繼續辯稱他從事營造業10年以上，周邊距離5公尺內沒有任何人，但法官認為，在公共場所揮舞鋸子、開山刀，與邱男從事職務需求無關聯，且邱男在公共場所攜帶鋸子、開山刀的行為，已逸脫正常社會生活，且當時周遭不時有民眾往返經過，足以構成對公眾安全威脅，且未見有何正當理由，最終駁回抗告。

新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，事後竟向法官辯稱自己只是在模擬廚房切菜。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影
新竹邱姓男子今年5月持鋸子、開山刀在新竹火車站前廣場揮舞嚇壞民眾，事後竟向法官辯稱自己只是在模擬廚房切菜。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影

火車站 新竹 廚房

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