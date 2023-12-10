維修車輛糾紛 他竟持鋁棒痛毆老闆 妻女求情也挨揍 重判3年10月

新竹縣劉姓男子因維修車輛與彭姓維修廠老闆有糾紛，劉心生不滿，竟持鋁棒衝入修車廠朝彭的頭部、臉部、胸部及背部痛毆，怒嗆「打給你死」。即使彭摔倒在地也不罷手，彭被打的肋骨骨折、創傷性氣胸、頭骨骨折、顏面骨折。彭的妻女聞聲趕來求情阻止，但劉已殺紅了眼，連彭的妻女也一起揍。新竹地院審理終結，將劉依重傷害未遂罪重判3年10月。

判決書指出，劉男當天開車前往彭男位於新竹經營的汽車保養廠，劉一下車就衝進保養廠，持鋁棒痛毆彭的頭部、臉部、胸部及背部，導致彭左側肋骨骨折及創傷性氣胸、頭部鈍傷及右側顴骨弓骨折、左手挫傷瘀腫、左側肋骨多處骨折併創傷性氣胸及皮下氣腫、頭部外傷併右顏面骨骨折、左背鈍挫傷併肩胛骨骨折、左腕鈍挫傷併左尺骨骨折、右耳、右肩及右手肘擦挫傷、右側顴骨閉鎖性複雜骨折。

劉男攻擊彭男時，彭的妻女見狀連忙上前阻止，劉仍不罷手，反而持鋁棒攻擊兩人手部、腳部及頭部，將彭的妻女痛毆成傷，最後警方到場，將劉法辦，並將彭送醫救治。

法官審理時，彭男說，劉男當天下午1點直接開車到門口，什麼話也沒說就拿鋁棒往他右邊太陽穴敲下去，他整個人瞬間迷迷糊糊，但劉仍持續毆打他，打他的過程還一直罵一些有的沒的，還說要「打給我死」，他女兒、老婆都有求劉不要再打，對方後來才停止，然後女兒報警，警察才過來，且女兒、老婆在阻止劉的過程中，也遭毆打。

劉男則矢口否認犯行，辯稱他是不小心持鋁棒打到彭男頭部太陽穴，至於對方身上其他傷，是彭要閃他去撞到鋼瓶造成的，他見彭倒地，妻女在旁哀求，就沒再打了，彭的妻女是因為他將兩人推開導致受傷，他沒有持鋁棒攻擊。