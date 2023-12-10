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農地 亂象／道場如度假小屋 千坪都違建
靜謐的高雄市旗山區的新大林段，環境清幽，四周不少蔥綠樹林及旗山特有的香蕉果樹，喜見寺寺廟就在綠林之中，一整排紅色屋頂的道場，看起來猶如度假小屋，然而根據最新國土測繪雲圖資料上顯示，寺廟新增的一整排屋舍約一六四九坪其實都是違建。
經向高市府地政局、農業局、民政局、工務局查證，相關單位指本案牽涉廣，須跨局處會勘辦理。
侵占水利地部分，水利署高雄管理處指出，二年前鑑界後，該寺廟占水利地約三五○餘坪，但官方也占寺廟七百餘坪的私人地，正研擬廟方要補繳多少占用金。
農業局指九月廿二日和相關局處辦理會勘，但十一月九日，記者二度重回喜見寺現場，發現牌樓已興建完成，牌樓旁、接近灌溉溝渠處正在搭建一處鐵皮屋，違建持續進行中。
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