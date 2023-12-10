農地 亂象／學者：涉選票利益 政府檢討得拿出魄力

農地違章工廠示意圖。圖／本報資料照片

全台農地違法亂象頻傳，非農業使用總計有七萬七九八公頃，除違章工廠、住宅外，偏鄉寺廟在非農用區塊也有一五六五公頃的違建。學者指出，許多違建牽涉到選票利益，農地管理政策須重新檢討，政府應拿出魄力。

「國家對於農地管理的法令必須大檢討，若再沿用五、六十年前的農地管理，台灣未來到處都會是違建。」高雄大學建築學系教授曾梓峰直指，國內農地管理相關法律，不符合國家整體發展趨勢，就必須重新檢討。

長期關注土地居住正義的政大地政系教授徐世榮指出，旗山、美濃有很多非法農舍，就連寺廟也有非法興建，早期就很擔心會擴張，但處理非法違建屬地方政府權責，易受民代關說，尤其其中藏有多種利益交換，例如每位信徒代表每一張選票，為使選票極大化，會讓非法寺廟和地方政府達成某種默契。

對於農牧用地常遭占用，曾梓峰認為，這代表當社會發展無法實現人們現實需求，就會以「違規」方式來達成。

對於偏鄉宗教建築無限擴張，曾梓峰指出，地方政府對於在地「既存違建」的宗教建築，態度常是保守寬容，尤其宗教對地方百姓心靈寄託別具意義，而這些道場利用信眾善款擴建場域，差別僅在於有無依循法定程序辦理。