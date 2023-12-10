聽新聞
test
0:00 / 0:00

農地 亂象／學者：涉選票利益 政府檢討得拿出魄力

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄報導

農地違章工廠示意圖。圖／本報資料照片
農地違章工廠示意圖。圖／本報資料照片

全台農地違法亂象頻傳，非農業使用總計有七萬七九八公頃，除違章工廠、住宅外，偏鄉寺廟在非農用區塊也有一五六五公頃的違建。學者指出，許多違建牽涉到選票利益，農地管理政策須重新檢討，政府應拿出魄力。

「國家對於農地管理的法令必須大檢討，若再沿用五、六十年前的農地管理，台灣未來到處都會是違建。」高雄大學建築學系教授曾梓峰直指，國內農地管理相關法律，不符合國家整體發展趨勢，就必須重新檢討。

長期關注土地居住正義的政大地政系教授徐世榮指出，旗山、美濃有很多非法農舍，就連寺廟也有非法興建，早期就很擔心會擴張，但處理非法違建屬地方政府權責，易受民代關說，尤其其中藏有多種利益交換，例如每位信徒代表每一張選票，為使選票極大化，會讓非法寺廟和地方政府達成某種默契。

對於農牧用地常遭占用，曾梓峰認為，這代表當社會發展無法實現人們現實需求，就會以「違規」方式來達成。

對於偏鄉宗教建築無限擴張，曾梓峰指出，地方政府對於在地「既存違建」的宗教建築，態度常是保守寬容，尤其宗教對地方百姓心靈寄託別具意義，而這些道場利用信眾善款擴建場域，差別僅在於有無依循法定程序辦理。

違建 農地 建築

延伸閱讀

政治人物真落淚或博同情？ 網一致回答他是「假哭王者」

顏寬恒批對手抹黑作秀 林靜儀要顏把自家違建說清楚

賴清德談老家違建哽咽 邱毅：天生的戲精、現代的影帝

酸賴清德談老家違建 侯友宜：不用哽咽

相關新聞

農地 亂象！全台半數違章工廠未納管 高雄旗山成違建天堂

國土計畫法將在二○二五年四月底全面實施，大限將屆，但各地農地違法亂象未減，除違章工廠、住宅外，連寺廟也侵占水利農牧地興建...

農地 亂象／學者：涉選票利益 政府檢討得拿出魄力

全台農地違法亂象頻傳，非農業使用總計有七萬七九八公頃，除違章工廠、住宅外，偏鄉寺廟在非農用區塊也有一五六五公頃的違建。學...

農地 亂象／道場如度假小屋 千坪都違建

靜謐的高雄市旗山區的新大林段，環境清幽，四周不少蔥綠樹林及旗山特有的香蕉果樹，喜見寺寺廟就在綠林之中，一整排紅色屋頂的道...

猛搖男嬰腦傷非凌虐 保母改輕判

陳姓保母因八個月大男嬰哭鬧不止，憤而猛力搖晃他致嘔吐、眼睛上吊，甚至腦傷影響未來發展，一審認定陳女凌虐男嬰，依成年人故意...

女移工扮密醫 直播攬客撈百萬被判刑

越南籍立姓女移工來台逃離雇主失聯，私下竟當起醫美密醫，還透過臉書攬客，專替東南亞移工割雙眼皮、修剪嘴唇，或是淡化乳暈等醫...

傳訊息、打電話情勒...台南男還監視她行蹤 逆轉改判3月

李姓男子與女方去年5月分手後仍不死心，1個月內傳數十通訊息及不斷打電話，揚言傷害自己情緒勒索，搞到她身心俱疲要求「不要出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。