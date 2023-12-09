傳訊息、打電話情勒...台南男還監視她行蹤 逆轉改判3月

李姓男子與女方去年5月分手後仍不死心，1個月內傳數十通訊息及不斷打電話，揚言傷害自己情緒勒索，搞到她身心俱疲要求「不要出現」，他進而監視其轎車行蹤，還將合照做成油畫寄放在管理室，她怕到出門都帶辣椒水，一審判李無罪，檢方上訴二審，認他犯跟蹤騷擾罪改判3月。

台南地院判決指出，公訴所指李所為，與跟蹤騷擾防制法所定跟蹤騷擾行為的構成要件尚屬有間，綜合相關卷證，認李對女方實施跟蹤、騷擾犯行罪證不足，判他無罪。檢方不服上訴二審。

李矢口否認有跟蹤騷擾犯行，他辯稱，就其認知，他們是6月20日左右才分手，雙方還互有在聯絡，傳訊息是有與女方復合想法，並無情緒勒索、干擾或跟蹤騷擾女方。

台南高分院指出，女方已向李男明確表示分手之意，並以LINE訊息告知他，將欲返還物寄放到其住處管理室，且刪除與他出遊的照片。而李男短短1個月內傳送數10通訊息給女方，以網際網路與她聯繫，表示「很傷心、後悔、很想念她…」，對女方情緒勒索，並要求與她聯絡，令女方不堪其擾。

因此，女方傳送訊息要求李「不要出現」，她已身心俱疲，其行為已影響其生活，希望他好好過自己生活，不要再干擾她，且明白表示分手且無復合可能。李仍不罷手，同年6月11日到其住處地下室，查看她使用車輛，觀察、監視其行蹤。

甚至傳送「我熟悉了你的身體、我懂你要的、我知道怎麼做…」等訊息給共同友人，內容涉及與女方親密行為、表達與女方關係契合，想要復合訊息，藉此對女方施加心理壓力，甚至邀女方至宜蘭遊玩，並至其住處管理室放置兩人合照油畫，要求約會、聯絡。

合議庭認為，李行為均自去年6月5日起至同年7月7日，短短約1月間反覆、持續為之，顯非單純男女朋友間為求復合，或分手情侶間合理表達情緒用詞行為，已逾越社會交往所能容忍程度。且雙方LINE對話紀錄中，女方已表達其行為已影響到生活與工作，要求李停止，不要再干擾，再這樣，她會徹底消失。