恐怖前夫9度違反家暴令 撞車、恐嚇、誹謗樣樣來下場曝

高雄陳姓男子與鄭姓女子原為夫妻，但陳因嚴重家暴行為，去年12月起，受通常保護令限制，但陳僅隔1個月再犯行，且集中4個月內，屢次傳訊威脅其家人安全，還在鄭女臉書工作群組傳送不堪誹謗文，不僅曾開車撞倒鄭女，還潛入住家摀嘴用尖銳物壓頸恫嚇，經查陳男共觸犯強制、傷害等9罪，依違反家暴法判刑1年10月。

判決指出，陳男去年12月9日甫經警告知高雄少年及家事法院核發保護令，應遠離鄭女經常出入處所百米距離，但他竟於隔年1月1日至同年4月19日，數次對鄭女違反保護令，行強制、恐嚇、傷害、誹謗等行為，即便1月12日被檢方拘提到案，並告誡不得再犯行，但陳男之後的行為，明顯藐視法令，不予理會。

陳男明知家暴禁令，仍故意犯行，讓鄭女身心俱疲；於今年元旦當天，在鄭女住處外，陳刻意露出外套中的水果刀，並恐嚇將對她不利，隔天還在早餐店搶奪鄭女手機，無意義持續騷擾；之後陳在臉書貼文，「XXX邊做邊跟我講電話，啪啪喘息聲那麼明顯......」將鄭全名、工作班次全寫明在社群中，對其恐嚇、精神傷害外，還意圖公然貶抑對方。

此外，自去年12月接獲保護令後，陳就持續以LINE傳訊，恐嚇她要對家人不利「我要妳○家不得安寧」、「若有第三人，拚死也會先殺死妳」、「殺死一個死刑，殺三個也一樣，何況殺了妳後，我會自己了結。」

除言語恐嚇外，陳男屢次騎車跟蹤、騷擾，1月初在等待鄭女下班後，陳尾隨鄭騎車，趁機刻意撞倒她後，搶走女方用來防身的辣椒水，對她噴灑，之後趁亂毆打她頭部、掐她脖子，以致鄭頭部、左頸部、右踝及手部，有明顯撕裂傷、挫擦傷，並恫嚇「你不相信我會殺死妳嗎」

今年4月，陳男更大膽潛入鄭女住處，摀住她的嘴並持尖銳之鑰匙抵住脖子，恫稱「為何要陷害我，你不相信我會殺了你嗎」、「你去報警沒關係，但是你要小心，我會像上次一樣在路上堵你」，之後又用剪刀破壞鄭住處大門紗窗，致其不堪使用。

法院依9項陳男所犯如傷害、強制等罪嫌，各科以2月至6月不等徒刑，應執行刑1年10月，可易科罰金，全案仍可上訴。

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