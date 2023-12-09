台中「E奶榨汁姬」大尺度露奶 遭認證是猥褻照被判刑

台中張姓女子以暱稱「E奶榨汁姬」在網路張貼裸露胸部照，且張還曾替某飲料店宣傳，拍攝上傳被男客摸奶照引發軒然大波，檢方發現張的社群頁面任何人都可瀏覽，法院認為張女危害社會善良風俗，但犯後坦承、無前科，依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判她拘役40日，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，張女（25歲）今年5月16日、17日、18日、20日及21日，分別在住處上網使用社群網站Twitter，以暱稱「E奶榨汁姬台中北區工作室群組歡迎加入」，並將自己裸露胸部的猥褻照片上傳到Twitter個人頁面，使不特定多數人都能看到，經警方網路巡邏發現。

檢方訊時，張女坦承不諱，並有其社群網站猥褻照截圖可佐；檢方查，張女張貼的裸露胸部影像，供不特定之網路使用者連結點選以觀覽，客觀上足以滿刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾，或不能忍受而排拒之猥褻物品。

檢方也說，任何人都可以瀏覽張女的Twitter頁面，無法有效隔絕未成年人或無意接觸、觀覽的成年人，偵結依5個以網際網路供人觀覽猥褻影像罪嫌，將張女向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院認為，張女於5月16日、17日、18日、20日及21日，多次上傳、張貼猥褻照片行為，應是單一犯意於密切接近之時、地實施，侵害同一法益，應論以接續犯為1罪。