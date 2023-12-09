影／高雄男駕車載妻小吹測亮燈拒檢逃逸 最壞身教下場曝光

馬姓男子今晨駕車搭載妻子和10歲兒子返家，途經高雄市三民區警方執行防制酒駕路檢點，警方以酒精檢測器要馬吹測，結果發出「嗶」的紅燈，顯示有酒精反應；未料，馬竟規避警方稽查，趁機載妻小踩油門加速逃離，警方後根據密錄器對馬開罰拒檢18萬罰單。

三民二分局覺民所長李邦豪、警員呂宗育、曾博炫及趙清崑等人今晨0時40分許，在三民區光武路與光富路口設置防制酒駕路檢點，對來往汽機車執行酒駕例行盤檢。

當時駕駛Land Rover休旅車的馬姓男子（36歲）搭載朱姓妻子（38歲）與10歲兒子，經過路檢點，警方揮動指揮棒，示意馬男停車受檢。

警方當下禮貌對馬男說：「您好，實施酒測，幫我吹一口氣就好」，結果酒精檢測器「嗶」一聲，紅燈亮起，警「ㄟ，你有喝酒喔？」馬男回「沒有啊」。

一旁警員當場要求馬「你先熄火一下好不好」，並問馬「還是車上有人喝酒？」馬當下裝傻指著妻子「她有喝酒，後面載小朋友」，警方「來，麻煩一下，你那邊停車」。

沒想到，馬卻未停車，反而加速逃離現場，不顧車內妻子與小孩安危，猛踩油門逃逸；警方當下基於安全考量和現場警力配置，未再追車。

由於馬男行經警方所設路檢點未依指示停車接受稽查，警方事後檢具密錄器證據，並調閱沿線監視畫面，以車追人，發現馬當下駕車沿路逃往前鎮住處。

後警方依據違反道路交通管理處罰條例35條第4項第1款規定，可處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車、吊銷其駕駛執照，對馬開出罰單。

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