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台東警託管2棵茄苳樹下落不明 男犯隱匿物品罪判4個月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東警查獲高姓男子疑在國有林盜伐2棵茄苳樹，案子審理因尚未鑑定地界，未能確定是否確實有盜伐國有林，警方委託高保管，未料，2棵茄苳樹卻下落不明。法院審理高早已變賣他人，依隱匿公務員委託掌管之物品罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，高姓男子於2020年在東海岸美山山區涉嫌盜伐2棵茄苳樹遭人檢舉後，警方循線查獲，被依違反森林法移送偵辦，全案因尚未鑑定地界，未能確定是否確實有盜伐國有林，警方依公務員職務交付委託高代為保管，且由高簽立代保管單。

未料，案件仍在審理中，2棵茄苳樹卻下落不明，法院調查高男矢口否認有何隱匿公務員職務上委託第三人掌管之物品犯行，辯稱警察直接叫他簽，他認為簽下去就沒事，樹就可以載走，他不知道嚴重性。警於庭訊時表示有告知高保管的2棵樹不得擅自租賃、轉讓、販售、毀損或隱匿。

法院追查高以25萬元之價格將2棵茄苳樹出售王姓男子，王取得保管單相當於載送樹木的護身符，不會被攔查，致2棵茄苳樹最後交代不清下落不明。法官認為高明知2棵茄苳樹係公務員職務上委託其保管之物品，竟罔顧保管人責任，足使本案茄苳樹難以發現日後無法偵辦，已屬隱匿行為。

法官依隱匿公務員委託掌管之物品罪，判處高有期徒刑4月如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日。全案仍可上訴。

台東警查獲高姓男子疑在國有林盜伐2棵茄苳樹，案子審理因尚未鑑定地界，未能確定是否確實有盜伐國有林，警方委託高保管，未料，2棵茄苳樹卻下落不明，法院審理高早已變賣他人，依隱匿公務員委託掌管之物品罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。（示意圖非當事2棵茄苳樹）
台東警查獲高姓男子疑在國有林盜伐2棵茄苳樹，案子審理因尚未鑑定地界，未能確定是否確實有盜伐國有林，警方委託高保管，未料，2棵茄苳樹卻下落不明，法院審理高早已變賣他人，依隱匿公務員委託掌管之物品罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。（示意圖非當事2棵茄苳樹）

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