快訊

獨／首例！2男騎機車闖高美濕地 市府開鍘：最高吞50萬元

不用浪費時間排隊！內行人曝台灣寶可夢中心效法日本分店1動作：下次再去

北一女師再被爆參加對岸文化研修班 教長潘文忠回應了

評估性專區被譏諷球員兼裁判 嘉義市警局決定這麼做

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市議會通過，議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議，會後，市府指示警察局執行評估，因警方執行刑法、社會秩序維護法，取締嫖娼，被外界譏諷「球員兼裁判」，警局說，遵照市府指示，會公開招標，委託學術單位或民間機構調查研究。

2011年3月立法院通過「社會秩序維護法」修正案，規範縣市政府得自行規畫性交易專區，多年來雖有許多縣市或鄉鎮市民代表喊著要推動性專區，但只聞樓梯響，全國至今無一處設置，性交易走入地下化。嘉市府如何評估性專區受關注。

市警局說，性專區設置，牽涉的問題包括觀光、衛生、商業、都市發展、治安、稅收等，範圍既廣且雜，需成立專責機關負責辦理。以彰化縣為例，2020年有多位議員聯署提案，請縣府擬定性專區自治條例，該案係由經濟暨綠能發展處研擬，最後不了了之。

警局表示，會公開招標，委託學術單位或民間機構調查研究，就國內相關法令、國外紅燈區等調查研究，提出可行性評估報告，警方仍會依刑法、社會秩序維護法，取締嫖娼。警大有博士論文探討性專區設置「鄰避效應」，研究顯示，透過協商、同理心溝通，可有效讓社區居民對性專區的支持度，從30.5%升到50%。

嘉義市議會通過，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議。記者魯永明／翻攝
嘉義市議會通過，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議。記者魯永明／翻攝

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 議員 性交易

延伸閱讀

嘉義市總統立委選戰白熱化 賴清德、黃敏惠為前瞻補助隔空交鋒

賴清德批嘉市府前瞻計畫爭取不力 黃敏惠：剛上任就接到公文說沒錢

性專區可行性評估議會通過 黄敏惠：研議法令

嘉義市垃圾車竄燒 民眾驚嚇 疑未做好分類釀禍

相關新聞

影／高雄男駕車載妻小吹測亮燈拒檢逃逸 最壞身教下場曝光

馬姓男子今晨駕車搭載妻子和10歲兒子返家，途經高雄市三民區警方執行防制酒駕路檢點，警方以酒精檢測器要馬吹測，結果發出「嗶...

「Lin bay好油」今天偵結起訴！桃檢下午說明

農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，今年10月初到案後，分別遭羈押禁見，...

台東警託管2棵茄苳樹下落不明 男犯隱匿物品罪判4個月

台東警查獲高姓男子疑在國有林盜伐2棵茄苳樹，案子審理因尚未鑑定地界，未能確定是否確實有盜伐國有林，警方委託高保管，未料，...

評估性專區被譏諷球員兼裁判 嘉義市警局決定這麼做

嘉義市議會通過，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議，會後，市府指示警察局執行評...

台南醉男酒後騎車被逮 懊惱問警「哪裡可以買酒測器？」

昨天凌晨1時，40多歲葉姓男子騎車經台南北區大興街時左搖右晃，頭戴安全帽扣環卻未扣，轉彎還未打方向燈，遭市警五分局員警攔...

大選倒數選舉簽賭加溫 「1注1萬」嘉檢警查獲13件13人

總統立委大選倒數，各政黨參選人全力衝刺，選戰白熱化，選舉簽賭蠢蠢欲動，嘉義檢警查獲查獲13件賭盤13人偵辦中，據了解，簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。