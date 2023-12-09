評估性專區被譏諷球員兼裁判 嘉義市警局決定這麼做

嘉義市議會通過，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議，會後，市府指示警察局執行評估，因警方執行刑法、社會秩序維護法，取締嫖娼，被外界譏諷「球員兼裁判」，警局說，遵照市府指示，會公開招標，委託學術單位或民間機構調查研究。

2011年3月立法院通過「社會秩序維護法」修正案，規範縣市政府得自行規畫性交易專區，多年來雖有許多縣市或鄉鎮市民代表喊著要推動性專區，但只聞樓梯響，全國至今無一處設置，性交易走入地下化。嘉市府如何評估性專區受關注。

市警局說，性專區設置，牽涉的問題包括觀光、衛生、商業、都市發展、治安、稅收等，範圍既廣且雜，需成立專責機關負責辦理。以彰化縣為例，2020年有多位議員聯署提案，請縣府擬定性專區自治條例，該案係由經濟暨綠能發展處研擬，最後不了了之。