機車道路公害嚴重 台南永康攔查60輛高達52件違規改裝
各地機車族近來流行改裝車燈、排氣管，嚴重影響交通安全與安寧。昨晚台南市永康警分局、環保局、監理站昨晚在永康大灣國小前聯合稽查。攔查近60輛機車就有高達37輛違規改裝LED強光、10件改裝燈色，另查獲1人無照駕駛、噪音檢測7輛有4輛超標，總計52件違規違規比例非常高。
永康分局表示，今年已完成27場次防制改裝車專案勤務，針對車輛設備規格取締違規248件、改裝LED強光燈222件及危險駕車208件等違規共678件，「執法成果有目共睹」。
交通組長葉敏旭說，昨晚帶領大灣所長林璟翔、鹽行所長賴信宏及永信所長黃貞融，現場解說攔查汽機車時機、車輛違規樣態及執勤方法，母雞帶小雞方式讓所長盡早熟悉取締技巧，強化派出所員警取締量能，遏止改裝車輛不法風氣。
分局長甘炎民說，私自改裝汽機車已成道路公害，交通組長傳授專業交通知識執法技巧給派出所長，所長再教導所有員警，使同仁面對改裝車輛能無所畏懼，強勢執法，讓改裝車輛無所遁形，將繼續執行「環警監」聯合稽查攔檢，還給市民安靜的生活空間。
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