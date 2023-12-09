聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南醉男酒後騎車被逮 懊惱問警「哪裡可以買酒測器？」
昨天凌晨1時，40多歲葉姓男子騎車經台南北區大興街時左搖右晃，頭戴安全帽扣環卻未扣，轉彎還未打方向燈，遭市警五分局員警攔下，因身上散發濃濃酒氣，經呼氣酒測值超標，他懊惱不已，再三詢問「哪裡可以買酒測器？」以後上路前先測試一下，令在場員警啼笑皆非。
警方攔查期間，葉因為機車駕照和牌照都將被吊扣，懊惱不已，詢問現場員警「哪裡可以買酒測器？」自己未來想買來飲酒後測試能不能上路。和緯派出所所長陳俞宏回應，一台酒測器要價10多萬元要價不菲，可以考慮在網路上購買酒精感知器，價格數百元至數千元不等比較親民，有酒精反應也能測出來。
市警五分局指出，酒駕的相關罰則相當重，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年，切勿心存僥倖。
尤其累犯罰則更重，以機車酒駕累犯為例，第1次罰鍰9萬元，未來第2次還會再加罰9萬，更會吊扣駕照及牌照，飲酒後不開車才是最保險的作法。
分局統計，台南北區酒駕肇事自今年1月起至11月30日止共計35件，較去年同期56件，減少21件，降低27%，可見防制酒駕事故已見成效。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言