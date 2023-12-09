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台南醉男酒後騎車被逮 懊惱問警「哪裡可以買酒測器？」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

昨天凌晨1時，40多歲葉姓男子騎車經台南北區大興街時左搖右晃，頭戴安全帽扣環卻未扣，轉彎還未打方向燈，遭市警五分局員警攔下，因身上散發濃濃酒氣，經呼氣酒測值超標，他懊惱不已，再三詢問「哪裡可以買酒測器？」以後上路前先測試一下，令在場員警啼笑皆非。

警方攔查期間，葉因為機車駕照和牌照都將被吊扣，懊惱不已，詢問現場員警「哪裡可以買酒測器？」自己未來想買來飲酒後測試能不能上路。和緯派出所所長陳俞宏回應，一台酒測器要價10多萬元要價不菲，可以考慮在網路上購買酒精感知器，價格數百元至數千元不等比較親民，有酒精反應也能測出來。

市警五分局指出，酒駕的相關罰則相當重，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年，切勿心存僥倖。

尤其累犯罰則更重，以機車酒駕累犯為例，第1次罰鍰9萬元，未來第2次還會再加罰9萬，更會吊扣駕照及牌照，飲酒後不開車才是最保險的作法。

分局統計，台南北區酒駕肇事自今年1月起至11月30日止共計35件，較去年同期56件，減少21件，降低27%，可見防制酒駕事故已見成效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉男酒駕被逮，機車駕照和牌照都將被吊扣，指未來想買來飲酒後測試能不能上路。圖／讀者提供
葉男酒駕被逮，機車駕照和牌照都將被吊扣，指未來想買來飲酒後測試能不能上路。圖／讀者提供
葉姓男子因身上散發濃濃酒氣，經呼氣酒測值超標，他懊惱不已，再三詢問「哪裡可以買酒測器？」。圖／讀者提供
葉姓男子因身上散發濃濃酒氣，經呼氣酒測值超標，他懊惱不已，再三詢問「哪裡可以買酒測器？」。圖／讀者提供

酒駕 酒測 駕照 台南

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