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大選倒數選舉簽賭加溫 「1注1萬」嘉檢警查獲13件13人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

總統立委大選倒數，各政黨參選人全力衝刺，選戰白熱化，選舉簽賭蠢蠢欲動，嘉義檢警查獲查獲13件賭盤13人偵辦中，據了解，簽賭對象主要是競爭激烈的嘉義縣山區、嘉義市立委選舉，檢警擴大偵辦，防止有人操控賭盤介入影響選舉。

選戰開打至今，檢方接獲選舉查察情資約60幾件，主要是地下賭盤，賭盤情資有總統、立委或兩者兼具，已查獲13件選舉賭盤被告13人，積極查證中。其中查獲嘉縣賴姓男子經營冷飲店，成立網路球類簽賭平台，針對嘉義縣山區立委選舉，開出1注新台幣1萬元的賭盤，詢問度高，已有多人下注，檢方複訊後請回。

檢警說，選舉賭盤簽賭，賭客組頭防警方追查，大多以手機應用軟體LINE簽賭下注，日前屏東地檢署破獲選舉賭盤賭資規模高達4億5350萬元，查出賭客遠及嘉義縣區域。

法務部過去選舉查察重點是金錢跟暴力防治，今年著重境外勢力介入、選舉賭盤介選、假訊息的充斥。蔡清祥日前在查賄會議說，強力查賄偵辦就是最好的宣導，以地檢署為選舉查察核心、積極向上溯源（資金等方面）、善用現代科技偵辦、積極蒐證，適時提起當選無效之訴。

嘉檢說，總統、立委大選倒數，除積極反賄選宣導，為避免選舉賭盤影響選舉結果，指示警方、調查站布線、蒐集情資，針對選舉賭盤簽賭站加強查緝。

總統立委大選倒數選舉簽賭加溫， 嘉檢警查獲13件賭盤13人偵辦。記者魯永明／攝影
總統立委大選倒數選舉簽賭加溫， 嘉檢警查獲13件賭盤13人偵辦。記者魯永明／攝影

立委選舉 簽賭 嘉義

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