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詐團祭高薪 「海溝女神」當車手

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

詐團女公關等人落網。圖／台中市調處提供
詐團女公關等人落網。圖／台中市調處提供

黃姓男子成立詐團並選在台中七期豪宅區設立機房，以愛情詐騙鎖定30歲以上男性搭訕，還將被害人個資製成「台灣男子圖鑑」，派出身材火辣女子擔任車手，檢調查出1名女公關江佳謙曾是知名網紅，因身材傲人上過綜藝節目，沒想到淪為車手，台中地檢署昨依組織、加重詐欺等罪起訴黃男、江女共15人。

台中地檢署指出，黃男（25歲）主導的詐團在豪宅設立詐騙機房，精心挑選身材火辣、外型甜美的女公關擔任「面交車手」，並以女公關照片當誘餌，在各類社群軟體鎖定有一定經濟基礎的男子搭訕。

江佳謙（27歲）擔任詐團車手前，是小有名氣的網紅，因身材豐滿上過綜藝節目「國光幫幫忙」，獲有「海溝女神」外號，她以暱稱「曼曼」加入詐團，每月底薪高達6萬元，可以抽25%業績獎金。

檢方查出，詐團拿著女公關頭像四處行騙，聊天對象根本不是女公關，而是集團機房內的男性同夥，並依照教戰手冊三餐噓寒問暖，還會用女公關事前預錄的各種問候錄音檔，以增加逼真感。

調查發現，詐團和被害男子聊天過程中，會詳加記錄對方個資，包括職業、家庭成員及喜好等，再分門別類製成「台灣男子圖鑑」。被害人暈船要求見面時，集團就會拿圖鑑交給女公關詳讀，見面時讓男子信以為真，一步步掉入愛情陷阱。

女公關會要求被害男子買名牌包、化妝品，有人為討好女公關，會贈送用千元大鈔折成的「有錢花」。詐團確信被害人上鉤後，就以付不出房租、家人住院，車禍等理由向對方詐財，全案遭詐騙超過400人，其中不乏工程師、會計師、公務員，是全台最大戀愛詐騙機房。

車手 詐騙 愛情

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