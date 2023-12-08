朱學恒涉強制猥褻案開庭 鍾沛君：司法會還公道
名嘴朱學恒遭控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被北檢依強制猥褻罪起訴。北院今天首度開庭，傳喚朱、鍾到庭。鍾沛君庭後哽咽表示，朱不道歉、不認罪，造成她和家人痛苦，司法會還她公道。
朱學恒庭訊後受訪時指出，國民黨不分區立委提名人陳菁徽主張有監視器，並多次告知他這件事，希望陳菁徽能夠解釋清楚，也希望鍾沛君與陳菁徽提供在記者會、通聯中多次提到的監視器畫面，他相信這可以證明他的清白。
朱學恒表示，案件發生後的節目裡面，TVBS新聞部樊姓副理曾提到本案中有1名國民黨黨國大老是鍾沛君的老師，強烈要求鍾沛君必須要出來開啟案件，他認為這個人很有可能是侯友宜（國民黨總統參選人）辦公室執行長金溥聰，他會要求台北地方法院傳喚金溥聰出來作證。
鍾沛君則哽咽指出，朱學恒自從被起訴至今，不道歉、不認罪，造成她N度傷害，也讓她和家人都非常痛苦，她相信司法會還她公道，其餘靜候司法調查。
鍾沛君今年6月8日在臉書貼文表示，朱學恒去年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。朱學恒回應表示，「我想我沒有辦法否認」、「我想我的確犯了錯」，6月12日向台北地檢署告發自己。
檢方調查，朱學恒於去年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方的肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。
台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，今年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。台北地方法院下午首度開庭，由於本案為妨害性自主案件，採不公開審理。
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