朱學恒涉強制猥褻案開庭 鍾沛君：司法會還公道

台北地方法院今下午首度開庭審理名嘴朱學恒酒後二度強吻台北市議員鍾沛君案件，鍾沛君到場出庭。記者潘俊宏／攝影 名嘴朱學恒遭控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被北檢依強制猥褻罪起訴。北院今天首度開庭，傳喚朱、鍾到庭。鍾沛君庭後哽咽表示，朱不道歉、不認罪，造成她和家人痛苦，司法會還她公道。

朱學恒庭訊後受訪時指出，國民黨不分區立委提名人陳菁徽主張有監視器，並多次告知他這件事，希望陳菁徽能夠解釋清楚，也希望鍾沛君與陳菁徽提供在記者會、通聯中多次提到的監視器畫面，他相信這可以證明他的清白。

朱學恒表示，案件發生後的節目裡面，TVBS新聞部樊姓副理曾提到本案中有1名國民黨黨國大老是鍾沛君的老師，強烈要求鍾沛君必須要出來開啟案件，他認為這個人很有可能是侯友宜（國民黨總統參選人）辦公室執行長金溥聰，他會要求台北地方法院傳喚金溥聰出來作證。

鍾沛君則哽咽指出，朱學恒自從被起訴至今，不道歉、不認罪，造成她N度傷害，也讓她和家人都非常痛苦，她相信司法會還她公道，其餘靜候司法調查。

鍾沛君今年6月8日在臉書貼文表示，朱學恒去年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。朱學恒回應表示，「我想我沒有辦法否認」、「我想我的確犯了錯」，6月12日向台北地檢署告發自己。

檢方調查，朱學恒於去年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方的肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，今年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。台北地方法院下午首度開庭，由於本案為妨害性自主案件，採不公開審理。