快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認兩人以詐術摘取他人器官未遂，另有販毒罪，分別判應執行6年6月、6年徒刑。全案上訴二審，人口販運罪部分改判2人應執行5年10月、5年5月徒刑。

台南高分院指出，本案無證據證明該集團去年6月前是有牟利性結構性的人口販運組織，王男、林男不適用組織犯罪防相關規定，原審認定不恰當。且被害人遭騙去年7月答應出境至柬埔寨，不應以刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外者論罪。

原判決關於王男、林男所犯人口販運罪部分，及定應執行刑部分均撤銷。二審改判2人犯詐術摘取他人器官未遂罪及販毒罪，分別應執行5年10月、5年5月。

一審判決表示，王男、林男去年6月加入謝男、林女及蔡男的人口販運犯罪組織，謝男負責以工作名義詐誘民眾出國，並將同意出國民眾介紹與蔡男認識；蔡男負責將工作名義的細節介紹給民眾，協助身體檢查、辦理護照，通知林女聯繫國外器官買家。

林女居於仲介角色，找尋在柬埔寨有人體器官需求買家；王男、林男負責處理送機工作。集團企圖販賣被害人的全部器官牟利100萬元。

去年7月27日，王男、林男同赴桃園機場，將護照、疫苗證明等資料交付給被害人。被害人登機後，買家反悔不付款，林女為免被害人遭買家接走卻不付款，設法找人至柬埔寨機場接走被害人。因被害人家屬報警、購買機票後輾轉順利返台，倖免於難。

此外，王男去年8月購入三級毒品原料，與林男等其他共犯在台南租屋處分裝毒品咖啡包，現場扣得501包毒品咖啡包，2人主觀上有意圖販賣有三級毒品罪。

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男（前）、林男（後）涉以高薪誘騙被害人健康檢查後到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困。圖／翻攝畫面
嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男（前）、林男（後）涉以高薪誘騙被害人健康檢查後到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困。圖／翻攝畫面

器官 毒品

延伸閱讀

每噸收2千 屏東環保公司廚餘廢棄物濫倒3處 二審加重判

中艦首泊柬埔寨雲壤基地 美關切中擴麻六甲海峽戰力

1票險勝遭逆轉！彰化灣雅村選舉確定同票 將「抽籤」決定村長

獨／康建生技槍殺4人...李鴻淵一審判死 二審今再判死

相關新聞

朱學恒二度酒後強吻猥褻鍾沛君 他想傳喚這位國民黨大老出庭作證

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確...

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確...

Lin bay好油偵結 檢方11頁簡報引用古文痛批2人

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨前黨工許哲賓涉嫌自導自演，桃園地檢署今天偵結起訴，並以11頁簡報...

「Lin bay好油」版主林裕紘遭竊的電腦 靠這招先回國了

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，桃園地檢署今天依偽造文書、誣告及...

「Lin bay好油」今天偵結起訴！桃檢下午說明

農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，今年10月初到案後，分別遭羈押禁見，...

涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。