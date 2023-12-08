涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認兩人以詐術摘取他人器官未遂，另有販毒罪，分別判應執行6年6月、6年徒刑。全案上訴二審，人口販運罪部分改判2人應執行5年10月、5年5月徒刑。

台南高分院指出，本案無證據證明該集團去年6月前是有牟利性結構性的人口販運組織，王男、林男不適用組織犯罪防相關規定，原審認定不恰當。且被害人遭騙去年7月答應出境至柬埔寨，不應以刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外者論罪。

原判決關於王男、林男所犯人口販運罪部分，及定應執行刑部分均撤銷。二審改判2人犯詐術摘取他人器官未遂罪及販毒罪，分別應執行5年10月、5年5月。

一審判決表示，王男、林男去年6月加入謝男、林女及蔡男的人口販運犯罪組織，謝男負責以工作名義詐誘民眾出國，並將同意出國民眾介紹與蔡男認識；蔡男負責將工作名義的細節介紹給民眾，協助身體檢查、辦理護照，通知林女聯繫國外器官買家。

林女居於仲介角色，找尋在柬埔寨有人體器官需求買家；王男、林男負責處理送機工作。集團企圖販賣被害人的全部器官牟利100萬元。

去年7月27日，王男、林男同赴桃園機場，將護照、疫苗證明等資料交付給被害人。被害人登機後，買家反悔不付款，林女為免被害人遭買家接走卻不付款，設法找人至柬埔寨機場接走被害人。因被害人家屬報警、購買機票後輾轉順利返台，倖免於難。