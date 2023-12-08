涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判
嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認兩人以詐術摘取他人器官未遂，另有販毒罪，分別判應執行6年6月、6年徒刑。全案上訴二審，人口販運罪部分改判2人應執行5年10月、5年5月徒刑。
台南高分院指出，本案無證據證明該集團去年6月前是有牟利性結構性的人口販運組織，王男、林男不適用組織犯罪防相關規定，原審認定不恰當。且被害人遭騙去年7月答應出境至柬埔寨，不應以刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外者論罪。
原判決關於王男、林男所犯人口販運罪部分，及定應執行刑部分均撤銷。二審改判2人犯詐術摘取他人器官未遂罪及販毒罪，分別應執行5年10月、5年5月。
一審判決表示，王男、林男去年6月加入謝男、林女及蔡男的人口販運犯罪組織，謝男負責以工作名義詐誘民眾出國，並將同意出國民眾介紹與蔡男認識；蔡男負責將工作名義的細節介紹給民眾，協助身體檢查、辦理護照，通知林女聯繫國外器官買家。
林女居於仲介角色，找尋在柬埔寨有人體器官需求買家；王男、林男負責處理送機工作。集團企圖販賣被害人的全部器官牟利100萬元。
去年7月27日，王男、林男同赴桃園機場，將護照、疫苗證明等資料交付給被害人。被害人登機後，買家反悔不付款，林女為免被害人遭買家接走卻不付款，設法找人至柬埔寨機場接走被害人。因被害人家屬報警、購買機票後輾轉順利返台，倖免於難。
此外，王男去年8月購入三級毒品原料，與林男等其他共犯在台南租屋處分裝毒品咖啡包，現場扣得501包毒品咖啡包，2人主觀上有意圖販賣有三級毒品罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言