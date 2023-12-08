綠營告Lin bay好油案幕後黑手涉違法 北檢偵辦中
桃園地檢署偵辦臉書粉專「Linbay好油」自導自演案，今天起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓。民進黨立委參選人高嘉瑜等控林、許等涉違反滲透法等罪，北檢已分他字案偵辦中。
臉書（Facebook）粉專「Linbay好油」涉自導自演遭恐嚇案，桃園地檢署今天依偽造文書、誣告及恐嚇等罪，起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓，並請求法院從重量刑。
民進黨立法委員參選人高嘉瑜、吳沛憶、曾柏瑜及謝佩芬今年10月間到台北地檢署，告發許哲賓、林裕紘涉嫌偽造文書、違反總統副總統選罷法及反滲透法等罪，請求檢調揪出藏在許、林背後的幕後黑手，即製造進口蛋爭議的網軍公關公司，追查出幕後藏鏡主謀。
台北地檢署受理案件後已分他字案，由檢察官偵辦中。
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