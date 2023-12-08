快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

綠營告Lin bay好油案幕後黑手涉違法 北檢偵辦中

中央社／ 台北8日電

桃園地檢署偵辦臉書粉專「Linbay好油」自導自演案，今天起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓。民進黨立委參選人高嘉瑜等控林、許等涉違反滲透法等罪，北檢已分他字案偵辦中。

臉書（Facebook）粉專「Linbay好油」涉自導自演遭恐嚇案，桃園地檢署今天依偽造文書、誣告及恐嚇等罪，起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓，並請求法院從重量刑。

民進黨立法委員參選人高嘉瑜、吳沛憶、曾柏瑜及謝佩芬今年10月間到台北地檢署，告發許哲賓、林裕紘涉嫌偽造文書、違反總統副總統選罷法及反滲透法等罪，請求檢調揪出藏在許、林背後的幕後黑手，即製造進口蛋爭議的網軍公關公司，追查出幕後藏鏡主謀。

台北地檢署受理案件後已分他字案，由檢察官偵辦中。

Linbay好油 林裕紘 偽造文書

延伸閱讀

林秉樞爆打高嘉瑜不能易科罰金 聲明異議被駁原因曝光

高嘉瑜分析藍白合：柯文哲自己也不知道在幹什麼

賴清德稱只有高嘉瑜能贏 吳欣岱：本土派光榮感由我恢復

影／吳欣岱登記選港湖立委 高嘉瑜批：國民黨暗樁

相關新聞

朱學恒二度酒後強吻猥褻鍾沛君 他想傳喚這位國民黨大老出庭作證

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確...

涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認...

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確...

Lin bay好油偵結 檢方11頁簡報引用古文痛批2人

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨前黨工許哲賓涉嫌自導自演，桃園地檢署今天偵結起訴，並以11頁簡報...

「Lin bay好油」版主林裕紘遭竊的電腦 靠這招先回國了

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，桃園地檢署今天依偽造文書、誣告及...

「Lin bay好油」今天偵結起訴！桃檢下午說明

農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，今年10月初到案後，分別遭羈押禁見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。